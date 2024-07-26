Не исключено убийство. Появились новые подробности дела погибшей в Омске школьницы

Как удалось выяснить корреспондентам редакции портала Om.1 в разговоре с представителем Следственного управления, судмедэксперты ведут работу над выяснением причины гибели девочки. Окончательный вывод еще неизвестен, но в ведомстве также рассматривается версия убийства. Информация о появившихся в социальных сетях подробностях смерти ребенка, таких как наличие скотча на одежде, пока не разглашается.