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Posted Сегодня, 08:29

Published Сегодня, 08:29

Modified Сегодня, 08:39

Updated Сегодня, 08:39

иллюстрация

Не исключено убийство. Появились новые подробности дела погибшей в Омске школьницы

26 июля 2024, 08:29
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В следкоме не исключают, что погибшая в Омске 15-летняя москвичка была убита

Криминалисты продолжают работать над выяснением причин смерти исчезнувшей 22 июля школьницы.

Как удалось выяснить корреспондентам редакции портала Om.1 в разговоре с представителем Следственного управления, судмедэксперты ведут работу над выяснением причины гибели девочки. Окончательный вывод еще неизвестен, но в ведомстве также рассматривается версия убийства. Информация о появившихся в социальных сетях подробностях смерти ребенка, таких как наличие скотча на одежде, пока не разглашается.

Аналогичные сведения представитель СУ СКР предоставил и редакции Города55, обратившейся за дополнительной информацией по поводу расследования уголовного дела, возбужденного ранее.

«Новых подробностей по уголовному делу нет» — сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее появилась информация о том, что тело ребенка обнаружилось возле пристани лодочной станции «Кировец».

Тело пропавшей накануне в Омске школьницы обнаружил владелец катера
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#Илья Скобин#Происшествия#Омск#Убийство#Смерть#Расследование#Новости#Пропажа#Школьница#СКР#Судмедэксперты#Следственное управление
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