Не исключено убийство. Появились новые подробности дела погибшей в Омске школьницы

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
Как удалось выяснить корреспондентам редакции портала Om.1 в разговоре с представителем Следственного управления, судмедэксперты ведут работу над выяснением причины гибели девочки. Окончательный вывод еще неизвестен, но в ведомстве также рассматривается версия убийства. Информация о появившихся в социальных сетях подробностях смерти ребенка, таких как наличие скотча на одежде, пока не разглашается.
Аналогичные сведения представитель СУ СКР предоставил и редакции Города55, обратившейся за дополнительной информацией по поводу расследования уголовного дела, возбужденного ранее.
«Новых подробностей по уголовному делу нет» — сообщили в ведомстве.
Напомним, ранее появилась информация о том, что тело ребенка обнаружилось возле пристани лодочной станции «Кировец».