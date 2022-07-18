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Стало известно, когда пройдет первая домашняя игра «Авангарда»

Стало известно, когда пройдет первая домашняя игра «Авангарда»

Сегодня, 09:31
Фото: 1MI

Первый домашний матч омского «Авангарда пройдет 1 октября

Первый матч запланирован на октябрь.

Континентальная хоккейная лига опубликовала расписание первых домашних матчей хоккейных команд. Открытие сезона 2022/2023 произойдет 1 сентября.

Однако «Авангард» сможет провести свой первый домашний матч только 1 октября. В этот день омские хоккеисты сыграют с новосибирской «Сибирью» на G-Drive Арене.

Напомним, что первая игра «Авангарда» пройдет 3 сентября в Балашихе. Там омский клуб сыграет с «Витязем».

Недавно команда вернулась в Омск спустя 4 года. «Авангард» провел первую тренировку, которую посетили фанаты.

#Вероника Жукова#Спорт#Новости#Омск#Авангард
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