Стало известно, когда пройдет первая домашняя игра «Авангарда»

Континентальная хоккейная лига опубликовала расписание первых домашних матчей хоккейных команд. Открытие сезона 2022/2023 произойдет 1 сентября.
Однако «Авангард» сможет провести свой первый домашний матч только 1 октября. В этот день омские хоккеисты сыграют с новосибирской «Сибирью» на G-Drive Арене.
Напомним, что первая игра «Авангарда» пройдет 3 сентября в Балашихе. Там омский клуб сыграет с «Витязем».
Недавно команда вернулась в Омск спустя 4 года. «Авангард» провел первую тренировку, которую посетили фанаты.