Город55
ГлавноеВсе новости
Грибники рассказали про медведицу с медвежатами под Омском

Грибники рассказали про медведицу с медвежатами под Омском

Вчера, 18:07
Фото: 1MI
Семейство заметили в лесах возле деревни Березянки.

Ранее Город55 рассказывал про сообщения о медведе, которого, как утверждают грибники, они видели в Омском районе.

Один из омичей заметил в районе Подгородки лишь косвенные следы пребывания хищника — останки двух прикопанных в землю диких козлов. Поскольку так поступают с добычей медведи, мужчина предположил, что это дело их лап и клыков.

Другая любительница тихой охоты почти нос к носу столкнулась с косолапым в одном из березовых колков в районе коттеджного поселка «Доброград».

И вот сейчас очевидцы рассказали, что недалеко от деревни Алексеевки, она находится примерно в 85 км от Омска, заметили уже целое семейство — медведицу с медвежатами.

Если у вас есть фото или видео в подтверждение этих случаев, делитесь, мы их обязательно опубликуем.

 

«Медведь был в 100 метрах от нас»: грибники рассказали о хищнике под Омском
Узнать подробнее
#Происшествия#Омск#Омская область#Анна Микула
Подпишитесь
«Медведь был в 100 метрах от нас»: грибники рассказали о хищнике под Омском
Вчера, 08:59
В Омской академии экономики и предпринимательства назначили нового ректора
В Омске нашли нового ректора на замену Александру Барановскому, который скончался меньше месяца назад.
Вчера, 09:07
В Омске все же нашли подрядчика, готового достроить Красногорский гидроузел
Вчера, 11:38
Где покататься на теплоходе в Омске в 2022 году
Во время жары хочется отдохнуть возле воды. Город55 выяснил, где можно покататься на теплоходе, какие есть маршруты, и сколько это будет стоить.
Вчера, 10:00
3000 гостей и 7000 литров алкоголя. Виктор Шкуренко готовит праздник в Омске
Вчера, 13:37
Киоск вместо яйца. Что строят на площади возле «Каскада» в Омске
20 июля, 08:26