Ранее Город55 рассказывал про сообщения о медведе, которого, как утверждают грибники, они видели в Омском районе.
Один из омичей заметил в районе Подгородки лишь косвенные следы пребывания хищника — останки двух прикопанных в землю диких козлов. Поскольку так поступают с добычей медведи, мужчина предположил, что это дело их лап и клыков.
Другая любительница тихой охоты почти нос к носу столкнулась с косолапым в одном из березовых колков в районе коттеджного поселка «Доброград».
И вот сейчас очевидцы рассказали, что недалеко от деревни Алексеевки, она находится примерно в 85 км от Омска, заметили уже целое семейство — медведицу с медвежатами.
Если у вас есть фото или видео в подтверждение этих случаев, делитесь, мы их обязательно опубликуем.