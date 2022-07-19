Выставка-ярмарка «АгроОмск-2022» состоится в офлайн-формате

Организаторами выставки-ярмарки выступают Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области и Агентство развития и инвестиций региона. «АгроОмск-2022» пройдет в традиционном формате: с 25 по 26 июля выставку смогут посетить специалисты АПК, а с 27 по 31 июля она откроет свои двери для всех омичей и гостей города.