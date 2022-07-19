Выставка-ярмарка «АгроОмск-2022» состоится в офлайн-формате

В период с 25 по 31 июля в парке «На Королева» после двухлетнего перерыва из-за эпидемиологической ситуации состоится традиционная XVIII Сибирская агротехническая выставка-ярмарка «АгроОмск-2022».
Выставочное мероприятие посетят делегации из регионов России и ближнего зарубежья. Целью визита станет налаживание и расширение внешнеэкономического сотрудничества, заключение экспортных контрактов. Омский регион, в свою очередь, презентует последние достижения в сфере агропромышленного комплекса и пищевой промышленности.
Организаторами выставки-ярмарки выступают Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области и Агентство развития и инвестиций региона. «АгроОмск-2022» пройдет в традиционном формате: с 25 по 26 июля выставку смогут посетить специалисты АПК, а с 27 по 31 июля она откроет свои двери для всех омичей и гостей города.
В Министерстве сельского хозяйства отметили, что в рамках деловой программы состоятся тематические конференции, семинары, круглые столы по актуальным вопросам агропромышленного комплекса, а также конкурсы профессионального мастерства и демонстрации на опытных полях.
«На сегодняшний день на выставку-ярмарку «АгроОмск-2022» заявились более 250 участников. Среди них - компании, занятые в различных направлениях отрасли АПК - производители сельскохозяйственной техники, запчастей, оборудования, ветпрепаратов, химической защиты растений, научные предприятия, а также предприниматели, занятые в области пищевой и перерабатывающей промышленности, овощеводства, садоводства и пчеловодства. На выставке представят продукцию народных ремесел, товары для дома быта и здоровья. В этом году готовится насыщенная культурная программа с выступлениями от омских народных коллективов и исполнителей, а также конкурсы и лотереи от партнеров», - отметили в Агентстве развития и инвестиций Омской области.
Так, производители сельскохозяйственной техники продемонстрируют трактора, турбокультиваторы, самоходные опрыскиватели, агрегаты для внесения жидких удобрений, комбайны и другую спецтехнику. Научные учреждения предоставят вниманию аграриев перспективные сорта сельскохозяйственных культур: масличные, зерновые и зернобобовые, кормовые и картофель. В разделе «Животноводство» представят племенных животных, технику и оборудование для разведения, содержания и кормления домашних животных, а также корма и кормовые добавки.
Посетители выставки-ярмарки смогут увидеть племенных коров, коней и лошадей, овец, нутрий, верблюдов, домашнюю птицу. Все смогут приобрести свежую продукцию от омских пищевиков: мясную, молочную, рыбную продукцию, бакалею, овощи, ягоды и фрукты, сладости, мед и продукты пчеловодства. Предприниматели планируют ежедневно проводить дегустации своей продукции.