Скоро затопит. До начала следующей недели в Омской области будут идти дожди

До начала следующей недели в Омской области сохранится пасмурная и дождливая погода. Завтра днем воздух прогреется до +22…+27 градусов, а ночью — до +14…+19. Стоит ожидать осадков в виде дождя, гроз и усиления порывов ветра до 20 м/с.