Скоро затопит. До начала следующей недели в Омской области будут идти дожди

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
До начала следующей недели в Омской области сохранится пасмурная и дождливая погода. Завтра днем воздух прогреется до +22…+27 градусов, а ночью — до +14…+19. Стоит ожидать осадков в виде дождя, гроз и усиления порывов ветра до 20 м/с.
В воскресенье, 28 июля, продолжат идти дожди. Температура воздуха днем поднимется до +19…+24, а ночью опуститься до +11…+16. На протяжении суток вместе с осадками прогнозируются грозы и ветер порывами до 14 м/с.
29 июля столбик термометра покажет +19…+24 градуса днем и +10…+15 ночью, сохранятся осадки и грозы, ветер же станет слабее.