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Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

иллюстрация

Скоро затопит. До начала следующей недели в Омской области будут идти дожди

26 июля 2024, 13:02
Фото: Изображение Midjourney
иллюстрация

Синоптики предупредили омичей о продолжении дождей и гроз

Синоптики Обь-Иртышского УГМС сделали неутешительный прогноз погоды на ближайшие дни, согласно ему, в Омской области продолжатся дожди, грозы и сильный ветер.

До начала следующей недели в Омской области сохранится пасмурная и дождливая погода. Завтра днем воздух прогреется до +22…+27 градусов, а ночью — до +14…+19. Стоит ожидать осадков в виде дождя, гроз и усиления порывов ветра до 20 м/с.

В воскресенье, 28 июля, продолжат идти дожди. Температура воздуха днем поднимется до +19…+24, а ночью опуститься до +11…+16. На протяжении суток вместе с осадками прогнозируются грозы и ветер порывами до 14 м/с.

29 июля столбик термометра покажет +19…+24 градуса днем и +10…+15 ночью, сохранятся осадки и грозы, ветер же станет слабее.

Фото: Обь-Иртышское УГМС
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