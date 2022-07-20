Стало известно, что больше всего отравляло воздух в Омске в 2022 году

Добавим, что в Омске только в июле объявили режим «черного неба» как минимум 7 раз. В это время омичи более явно могли чувствовать выбросы — в минприроды объяснили, что в это время порог восприятия запаха химических веществ, например, сероводорода или аммиака, значительно снижен. При этом на предприятиях обязаны приготовить производственные мощности к возможному снижению выбросов: