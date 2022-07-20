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Стало известно, что больше всего отравляло воздух в Омске в 2022 году

Стало известно, что больше всего отравляло воздух в Омске в 2022 году

Вчера, 17:55
Фото: 1MI

Экологи назвали потенциальные источники выбросов в Омске

Эксперты российского экологического общества проанализировали жалобы омичей в соцсетях.

Российское экологическое общество опубликовало исследование за первое полугодие 2022 года, где анализировались жалобы омичей в соцсетях на неприятный запах по всему городу. В общей сложности омичи пожаловались на вонь более 3 600 раз.

Как выяснилось, 58% комментариев были связаны с городскими свалками —  эксперты насчитали 2 101 жалобу на зловония с их стороны. В пять раз меньше жалоб поступило по поводу горящего пометохранилища — 456 сообщений.

Фото: www.ecosociety.ru

Добавим, что в Омске только в июле объявили режим «черного неба» как минимум 7 раз. В это время омичи более явно могли чувствовать выбросы — в минприроды объяснили, что в это время порог восприятия запаха химических веществ, например, сероводорода или аммиака, значительно снижен. При этом на предприятиях обязаны приготовить производственные мощности к возможному снижению выбросов:

«Во время режима НМУ промышленные предприятия обязаны снижать количество выбросов в атмосферный воздух на 15-20% при НМУ 1 степени опасности, при 2 степени — 20-40%, при 3 степени 40-60%. Это минимальные требования для промышленных предприятий по снижению выбросов. Для объектов негативного воздействия на атмосферный воздух, относящихся к деятельности по обеспечению электроэнергией, газом и паром, в период НМУ выбросы снижаются на 5-10%, 10-20% и 20-30% соответственно степени опасности. Мероприятия по уменьшению выбросов в период НМУ не должны приводить к аварийной ситуации или угрозе их возникновения», - отмечают в минприроды.
Фото: Город55
#Ольга Акамова#Омск#Город#Новости#Омская область#Воздух#Выбросы
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