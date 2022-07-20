Грядет страшное. Росздравнадзор предупредил омичей об очередной атаке коронавируса

Вчера, 19 июля, глава Росздравнадзора Алла Самойлова вместе с замминистра здравоохранения провела рабочее совещание с территориальными органами службы по вопросам распространения коронавируса. Она отметила, что в стране произошел рост заболеваемости ковидом, но не все регионы приняли меры по защите граждан.
«В связи с этим субъектам Российской Федерации необходимо активизировать вакцинацию населения и организовать информационную кампанию о необходимости вакцинирования, — заявила Анна Самойлова. — Также Территориальным органам Росздравнадзора совместно с региональными органами власти нужно проверить в субъектах РФ наличие необходимых для лечения ковида лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты, обеспечить необходимое количество пунктов для вакцинации населения».
С 20 июля Росздравнадзор будет ежедневно взаимодействовать в руководством 5-7 российских регионов, чтобы контролировать ситуацию. На совещаниях будут обсуждать вопрос коллективного иммунитета, темпы вакцинации, число привитых и другие вопросы, которые связаны с COVID-19.