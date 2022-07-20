Грядет страшное. Росздравнадзор предупредил омичей об очередной атаке коронавируса

Вчера, 19 июля, глава Росздравнадзора Алла Самойлова вместе с замминистра здравоохранения провела рабочее совещание с территориальными органами службы по вопросам распространения коронавируса. Она отметила, что в стране произошел рост заболеваемости ковидом, но не все регионы приняли меры по защите граждан.