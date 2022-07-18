Огненная проблема. Омское лесничество уличили в отсутствии плана тушения пожаров

В пресс-службе омской прокуратуры сообщили о серьезной проблеме, которую обнаружили при проверке работы омского лесничества. Оказалось, что в ведомстве не составили план тушения лесных пожаров.
Согласно закону, план тушения лесных пожаров является одним из главных документов для охраны лесов. В то время, как в других районах Омской области такой план был разработан, омское лесничество по какой-то причине его проигнорировали.
Отмечается, что следить за составлением и исполнением плана тушения лесных пожаров в Омске должен департамент имущественных отношений. Прокуратура внесла в адрес мэра Омска представление об устранении нарушений.
Устранение нарушений лесного законодательства, в том числе о противопожарной безопасности в лесах, находится на контроле прокуратуры, добавили в пресс-службе надзорного ведомства.