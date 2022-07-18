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Огненная проблема. Омское лесничество уличили в отсутствии плана тушения пожаров

Огненная проблема. Омское лесничество уличили в отсутствии плана тушения пожаров

Сегодня, 12:47
Фото: 1MI

В Омске не нашлось плана тушения лесных пожаров

В мае 2022 года пожары разгорелись в разных частях Омска.

В пресс-службе омской прокуратуры сообщили о серьезной проблеме, которую обнаружили при проверке работы омского лесничества. Оказалось, что в ведомстве не составили план тушения лесных пожаров.

Согласно закону, план тушения лесных пожаров является одним из главных документов для охраны лесов. В то время, как в других районах Омской области такой план был разработан, омское лесничество по какой-то причине его проигнорировали.

Отмечается, что следить за составлением и исполнением плана тушения лесных пожаров в Омске должен департамент имущественных отношений. Прокуратура внесла в адрес мэра Омска представление об устранении нарушений.

Устранение нарушений лесного законодательства, в том числе о противопожарной безопасности в лесах, находится на контроле прокуратуры, добавили в пресс-службе надзорного ведомства.

#Ольга Акамова#Прокуратура#Омск#Город#Новости#Омская область#Пожары#Лес
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