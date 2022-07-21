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Полный аншлаг. Омичи за час раскупили билеты на первый домашний матч «Авангарда»

Полный аншлаг. Омичи за час раскупили билеты на первый домашний матч «Авангарда»

Вчера, 16:00
Фото: www.hawk.ru

Омские болельщики за час раскупили билеты на первый домашний матч «Авангарда»

Игра состоится через неделю, 27 июля.

В пресс-службе омского «Авангарда» объявили дату первой домашней игры хоккейной команды. Она состоится в Омске уже на следующей неделе, 27 июля, на льду нашей Хоккейной Академии. Омский «Авангард» сыграет товарищеский матч с «Омскими Крыльями».

Сегодня, 21 июля, начали продавать билеты на эту игру. Их стоимость начиналась от 300 рублей. Уже спустя час купить билеты было нельзя: на сайте команды появилось сообщение о полной распродаже билетов.

Добавим, что в сезоне 2022/2023 омский «Авангард» будет играть на домашней «Арене», строительство которой подходит к концу.

#Ольга Акамова#Омск#Город#Новости#Омская область#Авангард#Хоккей#Спорт#Арена Омск
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