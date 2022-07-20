Также по инфографике, которую предоставило областное минприроды, видно, что много квот на добычу медведя в прошлом году остались невостребованными. Предоставить точные сведения за этом году в ведомстве затруднились. Но ситуация примерно такая же. С началом осеннего сезона 1 августа охотиться на медведя отправятся совсем немногие. Объясняется это многочисленными сложностями, связанными с этим процессом. Медведи селятся в отдаленных труднодоступных местах, охотиться на них надо еще уметь, а навык у большинства уже утрачен. Без специальных знаний и оружия делать это может быть смертельно опасно.