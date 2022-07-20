В омских соцсетях появилось сразу несколько сообщений о том, что в лесах, расположенных буквально в 20 км от города, видели медведя. Город55 пообщался с их автором Галиной Яковлевой. Девушка уверяет, что все произошло примерно неделю назад, и даже выслала нам геометку на карте с точным местом, где произошла незапланированная встреча с косолапым. Это 24-й км по Пушкинскому тракту, возле коттеджного поселка «Доброград» к северу от поселка Давыдовка.
«Мы пошли в лес за грибами с отцом, — рассказала нам Галина Яковлева. — Заметили, как листья шевелятся и приподнимаются. Сначала думали, что это дикий кабан. Подошли поближе, а там медведь, буквально в 100 метрах. Естественно, фото мы не делали, а сразу кинулись оттуда к дороге. Так что доказательств у меня нет».
Также с Городом55 поделился довольно жуткими фото еще один грибник, гулявший по лесам в районе Подгородки.
«Наткнулся на прикопанные останки двух диких козлов. Слышал, что так с добычей поступают медведи. Но не уверен, что это не дело рук человека», — озадачил нас Иван.
Мы обратились за разъяснениями в Подгородское лесничество. Сотрудница в приемной ответила, что живет здесь постоянно и ни разу не видела никаких диких животных:
«Я видела эти фото. Мне показалось, что эти козлики прошлогодние. Может быть, они погибли собственной смертью. В прошлом году тоже было сообщение, что заметили волков. Позвонили егерям, никаких волков в итоге не нашли. Оказалось, дикие собаки. У нас зайцев-то нет. В городе, в парке имени 30 лет ВЛКСМ, больше белок, чем у нас в лесах».
Первый заместитель начальника ГУ лесного хозяйства Омской области Ольга Шарапова тоже всю свою жизнь живет в Подгородке и долгое время там работала. И тоже ни разу не встречала косолапых. Говорит, медведь — животное крупное. Не заметить его присутствие, если он прошел по лесу, невозможно. Особенно на влажной земле после дождей точно бы остались следы.
«Никогда никаких медведей в Подгородке и в помине не было. Лоси проходили как-то, они мигрируют по территории лесхоза. Я этим летом уже сама четыре раза в лес ходила за грибами, последний раз — буквально две недели назад. Медведей не видела, — говорит Ольга Николаевна. — Я была в лесах в Знаменке, там видела следы медведя прямо на дороге. Их сложно не заметить. У охотоведов есть свои маршруты патрулирования. Если бы заметили следы, наверное, уже бы нас предупредили об опасности. Даже если предположить чисто теоретически — откуда бы он пришел? У нас тут небольшие березовые колки, нет таких сплошных массивов, негде укрыться. Это же не тайга. Там бывает, что медведи мигрируют во время пожаров. А у нас-то куда? Сейчас и таких крупных пожаров не было, чтобы они куда-то передвигались».
По словам специалиста, раньше медведи доходили и до Тюкалинского района, который граничит с Большеуковским, где есть и болота, и тайга. Но в этом году случаев, когда люди видели медведя или он выходил к жилью, пока не было. Есть у нее и еще одно предположение, откуда мишка мог появиться возле коттеджного поселка:
«У богатых сейчас свои причуды. Сейчас всяких диковинных хищных зверей держат. Может быть, у кого-то дома жил медведь и сбежал. Кто его знает».
А вот специалисты областного минприроды менее категоричны. Они не исключают вероятности, что медведь действительно мог подойти чуть ли не вплотную к городу. Большое число грибников и расположенные кругом деревни хищников, видимо, не особо смущают. Более того, горы мусора, которые люди оставляют в лесах, наоборот, могут их привлекать.
«В Омском районе, по данным учета численности, медведи не обитают. При этом в Омской области высокая численность медведей. Ближайшие места, где встречаются медведи, это Горьковский, Саргатский, Нижнеомский районы Омской области, поэтому не исключается факт захода медведя в окрестности города Омска», — прокомментировали ситуацию в ведомстве.
Кроме того, в прошлом году уже были случаи, когда медведи подходили совсем близко к Омску. Тогда Город55 уже писал о таких случаях.
По подсчетам Управления охраны и использования животного мира министерства природных ресурсов и экологии Омской области, в 2019 году в омских лесах жило 1528 медведей, в 2020 году их численность увеличилась сразу на 600 особей, а в 2021-м на территории разгуливало уже около 2297 косолапых.
При этом раньше медведей не было, например, в Нижнеомском районе, сейчас они там появились.
Также по инфографике, которую предоставило областное минприроды, видно, что много квот на добычу медведя в прошлом году остались невостребованными. Предоставить точные сведения за этом году в ведомстве затруднились. Но ситуация примерно такая же. С началом осеннего сезона 1 августа охотиться на медведя отправятся совсем немногие. Объясняется это многочисленными сложностями, связанными с этим процессом. Медведи селятся в отдаленных труднодоступных местах, охотиться на них надо еще уметь, а навык у большинства уже утрачен. Без специальных знаний и оружия делать это может быть смертельно опасно.
Впрочем, бить тревогу пока рано. Медведи вполне благополучно могут сосуществовать с человеком, бездумно отстреливать их нет никакого смысла.
«Медведей в Омской области довольно много, они встречаются даже в лесостепной зоне неподалеку от Омска. Добыча медведей не снижает их численности, но поддерживает у медведя страх перед человеком», — поясняет первый замминистра природных ресурсов и экологии региона Сергей Палагута.
1. Не ходить в лес одному, не расходиться друг от друга далеко в стороны.
2. Производить любой шум. Громко разговаривать, крикнуть, стукнуть по дереву палкой.
3. Брать с собой спички, зажигалку и файер. Зажечь огонь — его боятся все дикие звери.
4. Ни в коем случае не бежать. У хищника сработает инстинкт, и он начнет преследовать.
5. Медленно отступать назад лицом к зверю.