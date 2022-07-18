Город55
ГлавноеВсе новости
Спать невозможно. Омичи рассказали о жутком зловонии, которое накрыло ночной город

Спать невозможно. Омичи рассказали о жутком зловонии, которое накрыло ночной город

Сегодня, 07:42
Фото: 1MI

Омичи пожаловались на запах газа, химии и тухлых яиц

Омичи рассказали в соцсетях, как ночью город накрыло выбросами.

Сегодня ночью, 18 июля, в Омске объявили о наступлении режима неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности. Режим НМУ продлится до 11 часов утра. Во время него вредные вещества плохо рассеиваются в атмосферном воздухе. Все это при водит к тому, что жители могут чувствовать выбросы.

В паблике «Проект «Дыши» Омск» горожане пожаловались, что город накрыли неприятные вещества. Горожане чувствовали запах газа, серы, тухлых яиц (сероводород), химии, жженой резины и гари.

В основном жалобы поступали от жителей домов, которые находятся на улицах Дмитриева, Ватутина, Дианова, Степанца, Волочаевской, Красном Пути, Пригородной, Магистральной, 28-й Северной и Харьковской. Также неприятные запахи ощущались на Бульваре Архитекторов, проспекте Комарова, на набережной, у «Садко», в поселке «Солнечный», в «Кузьминках» и на Московке.

Фото: Город55
#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Выбросы
Подпишитесь
«Картошки фри не будет»: в Омске вместо «Макдональдса» открылся «Вкусно — и точка»
Сегодня, 16:14
Шок. Омский биатлонист Игорь Малиновский погиб при крушении вертолета
Вчера, 12:27
Стало известно, когда пройдет первая домашняя игра «Авангарда»
Первый матч запланирован на октябрь.
Сегодня, 09:31
Рассыпающийся детский сад в омских Нефтяниках наконец отремонтировали
В Омске нашли деньги на ремонт детского сада № 284, где разваливалась кладка.
Сегодня, 12:18
Обнародованы фотографии с места крушения вертолета, которым управлял омич на Камчатке
Легкомоторный вертолет потерпел крушение в субботу, 16 июля, на Камчатке.
Сегодня, 13:41
Недолго место пустовало. В Омске назначили нового главу Кировского округа
Мэр Омска Сергей Шелест назначил нового главу округа вместо Андрея Горбачева.
Сегодня, 10:04