Спать невозможно. Омичи рассказали о жутком зловонии, которое накрыло ночной город

Сегодня ночью, 18 июля, в Омске объявили о наступлении режима неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности. Режим НМУ продлится до 11 часов утра. Во время него вредные вещества плохо рассеиваются в атмосферном воздухе. Все это при водит к тому, что жители могут чувствовать выбросы.
В паблике «Проект «Дыши» Омск» горожане пожаловались, что город накрыли неприятные вещества. Горожане чувствовали запах газа, серы, тухлых яиц (сероводород), химии, жженой резины и гари.
В основном жалобы поступали от жителей домов, которые находятся на улицах Дмитриева, Ватутина, Дианова, Степанца, Волочаевской, Красном Пути, Пригородной, Магистральной, 28-й Северной и Харьковской. Также неприятные запахи ощущались на Бульваре Архитекторов, проспекте Комарова, на набережной, у «Садко», в поселке «Солнечный», в «Кузьминках» и на Московке.