Спать невозможно. Омичи рассказали о жутком зловонии, которое накрыло ночной город

Сегодня ночью, 18 июля, в Омске объявили о наступлении режима неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности. Режим НМУ продлится до 11 часов утра. Во время него вредные вещества плохо рассеиваются в атмосферном воздухе. Все это при водит к тому, что жители могут чувствовать выбросы.