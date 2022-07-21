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Тлеющее пометохранилище в Омске смогли потушить спустя два месяца

Тлеющее пометохранилище в Омске смогли потушить спустя два месяца

Сегодня, 13:22
Фото: 1MI

В Омске окончательно потушили пометохранилище на птицефабрике

Окончательно потушить возгорание удалось только на 10 дней позже, чем планировалось.

В Омске удалось потушить пожар на пометохранилище на территории АО «ПРОДО Птицефабрика Сибирская», сообщает Ngs55. По словам сотрудников птицефабрики, возгорание произошло за несколько сотен метров от территории предприятия, но из-за сильного ветра огонь перекинулся на боксы с куриным пометом.

Специалисты вывезли более 105 тыс кубометров помета. Для тушения огня и увлажнения помета построили надземный водопровод протяженностью 340 метров с насосной станцией. Использовали гусеничную, ассенизаторскую и пожарную технику. Сейчас боксы продолжают увлажнять в профилактических целях.

Напомним, что пометохранилище загорелось в мае. Омичи неоднократно жаловались на неприятные запахи. Пожар должны были ликвидировать к 10–11 июля, но это помешали сделать дожди.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Выбросы#Пожары#Помет
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