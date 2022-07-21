Тлеющее пометохранилище в Омске смогли потушить спустя два месяца

В Омске удалось потушить пожар на пометохранилище на территории АО «ПРОДО Птицефабрика Сибирская», сообщает Ngs55. По словам сотрудников птицефабрики, возгорание произошло за несколько сотен метров от территории предприятия, но из-за сильного ветра огонь перекинулся на боксы с куриным пометом.
Специалисты вывезли более 105 тыс кубометров помета. Для тушения огня и увлажнения помета построили надземный водопровод протяженностью 340 метров с насосной станцией. Использовали гусеничную, ассенизаторскую и пожарную технику. Сейчас боксы продолжают увлажнять в профилактических целях.
Напомним, что пометохранилище загорелось в мае. Омичи неоднократно жаловались на неприятные запахи. Пожар должны были ликвидировать к 10–11 июля, но это помешали сделать дожди.