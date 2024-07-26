Поиски начались. На капремонт моста у омского «Телецентра» выделили 3 млрд рублей

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
Департамент строительства приступил к поискам подрядчика, который займется капремонтом моста 60 лет ВЛКСМ возле «Телецентра». Соответствующий аукцион объявили на портале госзакупок.
За работу, завершить которую необходимо к 30 октября 2026 года, готовы заплатить 2,965 млрд рублей. Однако в процессе торгов цена может снизиться. Известно, что в качестве аванса будущий подрядчик получит 50% от итоговой суммы контракта.
«Сроки выполнения отдельных видов работ по контракту определяются сторонами в графике выполнения строительно-монтажных работ», — говорится в проекте контракта.
Среди работ, которые предстоит выполнить подрядчику, — переустройство сетей связи, демонтаж конструкций моста, снос мешающих деревьев, ремонт конструкций опор, мостового полотна и пролетов, переустройство контактной троллейбусной сети. Мост у «Телецентра» также собираются дополнить архитектурной подсветкой. На эти работы в смете заложили более 113 млн рублей.
Заявки от компаний, желающих заняться капремонтом моста, принимают с 25 июля по 12 августа.
Ранее в депстрое озвучили дальнейшие планы по ремонту. После Комсомольского моста в центре города чиновники собираются обновить Горбатый мост.