gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:08

Published Сегодня, 05:08

Modified Сегодня, 05:10

Updated Сегодня, 05:10

В Омске стартовали поиски подрядчика по капремонту моста у «Телецентра»

Поиски начались. На капремонт моста у омского «Телецентра» выделили 3 млрд рублей

26 июля 2024, 05:08
Фото: gorod55.ru

В Омске стартовали поиски подрядчика по капремонту моста у «Телецентра»

Все работы, по условиям контракта, должны быть завершены к 30 октября 2026 года.

Департамент строительства приступил к поискам подрядчика, который займется капремонтом моста 60 лет ВЛКСМ возле «Телецентра». Соответствующий аукцион объявили на портале госзакупок.

За работу, завершить которую необходимо к 30 октября 2026 года, готовы заплатить 2,965 млрд рублей. Однако в процессе торгов цена может снизиться. Известно, что в качестве аванса будущий подрядчик получит 50% от итоговой суммы контракта.

«Сроки выполнения отдельных видов работ по контракту определяются сторонами в графике выполнения строительно-монтажных работ», — говорится в проекте контракта.

Среди работ, которые предстоит выполнить подрядчику, — переустройство сетей связи, демонтаж конструкций моста, снос мешающих деревьев, ремонт конструкций опор, мостового полотна и пролетов, переустройство контактной троллейбусной сети. Мост у «Телецентра» также собираются дополнить архитектурной подсветкой. На эти работы в смете заложили более 113 млн рублей.

Заявки от компаний, желающих заняться капремонтом моста, принимают с 25 июля по 12 августа.

Ранее в депстрое озвучили дальнейшие планы по ремонту. После Комсомольского моста в центре города чиновники собираются обновить Горбатый мост.

Планы на будущее. В депстрое назвали омские мосты, которые ждет ремонт
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Общество#Ремонт#Омск#Мост#Капремонт#Подрядчик#Департамент строительства#Новости#Ремонт моста#Мост у телецентра
Подпишитесь
Одиннадцать новичков: с каким составом омский «Авангард» подошел к «предсезонке»
Сегодня, 01:55
Тело пропавшей накануне в Омске школьницы обнаружил владелец катера
Сегодня, 04:59
В Омске отменили салют на День города
Вчера, 05:57
В Омске планируют построить дорогу, которая соединит Ленинградский и метромост
Сегодня, 02:41
Почти треть года. Стало известно, сколько выходных дней ждет омичей в 2025 году
Сегодня, 04:28