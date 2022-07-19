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В горевшем в мае омском Называевске снова произошел пожар

В горевшем в мае омском Называевске снова произошел пожар

Сегодня, 08:32
Фото: 1MI
В соцсетях жители Называевска поделились фотографиями с пожара.

Вчера вечером, 18 июля, в паблике «Омск Live» жители Называевска рассказали о страшных событиях. По словам местных жителей, в городе снова произошел пожар.

Судя по опубликованной информации, пожар охватил большую площадь. Издалека было видно языки пламени, а также столб дыма.

Жители предполагают, что все дело в горящем камыше. Город55 обратился за комментарием в ГУ МЧС России по Омской области.

Напомним, что в начале мая в Называевске произошел страшный пожар, который уничтожил целую улицу. По информации ГУ МЧС России по Омской области, сгорели минимум 29 жилых домов.

Фото: скриншот "Омск Live"
#Вероника Жукова#Происшествия#Новости#Омская область#Пожары#Соцсети
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