Новая волна? В Омской области стали находить пугающе много больных коронавирусом

В Омской области впервые за несколько недель произошел скачок заболеваемости коронавирусом. По данным федерального оперштаба, заболевших за сутки насчитали сразу 42, а сутки назад зарегистрировали 43 случая COVID-19. Это на 10 больше, чем регистрировали случаев в сутки до 16 июля.
Госпитализированных, ожидаемо, на выходных было меньше обычного — всего около 15 человек. Выздоровевших при этом стало на 54 человека больше, а смертельных случаев вовсе не зафиксировали.
Интересно, что с нынешним уровнем заболеваемости Омская область значится одним регионов с наиболее благоприятной эпидобстановкой: на 100 тыс населения фиксируют не более 30 случаев. Коллективный иммунитет при этом достигает всего 13.4%.