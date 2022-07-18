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Новая волна? В Омской области стали находить пугающе много больных коронавирусом

Новая волна? В Омской области стали находить пугающе много больных коронавирусом

Вчера, 15:49
Фото: 1MI

В Омской области снова начало расти число заболевших COVID-19

Данные федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

В Омской области впервые за несколько недель произошел скачок заболеваемости коронавирусом. По данным федерального оперштаба, заболевших за сутки насчитали сразу 42, а сутки назад зарегистрировали 43 случая COVID-19. Это на 10 больше, чем регистрировали случаев в сутки до 16 июля.

Госпитализированных, ожидаемо, на выходных было меньше обычного — всего около 15 человек. Выздоровевших при этом стало на 54 человека больше, а смертельных случаев вовсе не зафиксировали.

Интересно, что с нынешним уровнем заболеваемости Омская область значится одним регионов с наиболее благоприятной эпидобстановкой: на 100 тыс населения фиксируют не более 30 случаев. Коллективный иммунитет при этом достигает всего 13.4%. 

#Омск#Общество#Ольга Акамова#Новости#Коронавирус COVID-19#Ковид#Инфекция
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