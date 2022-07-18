Новая волна? В Омской области стали находить пугающе много больных коронавирусом

В Омской области впервые за несколько недель произошел скачок заболеваемости коронавирусом. По данным федерального оперштаба, заболевших за сутки насчитали сразу 42, а сутки назад зарегистрировали 43 случая COVID-19. Это на 10 больше, чем регистрировали случаев в сутки до 16 июля.