Инсайд: новым главой омского депарха станет главный архитектор

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
В ближайшее время в департаменте городской архитектуры и градостроительства администрации Омска должен появиться новый директор. Информированный источник Города55 сообщает, что на следующей неделе этот пост займет Роман Воробьев, который сейчас является главным архитектором города. В дальнейшем он будет занимать 2 должности сразу.
Напомним: Омский городской Совет в текущем месяце одобрил инициативу мэрии об обязательном совмещении 2 должностей, главного архитектора и директора депарха. Авторы этого предложения исходили из того, что глава департамента, принимающий решения о согласовании «архитектурно-градостроительного облика» конкретного здания, должен обладать компетенциями не только управленца, но и архитектора. В свете данной новации назначение Воробьева в депарх выглядит вполне ожидаемо.
Должность директора департамента освободилась в апреле 2024 года в связи с уходом в декрет действующего главы Ирины Гаак. Сейчас обязанности директора исполняет Татьяна Фролова.