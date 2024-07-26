Инсайд: новым главой омского депарха станет главный архитектор

Напомним: Омский городской Совет в текущем месяце одобрил инициативу мэрии об обязательном совмещении 2 должностей, главного архитектора и директора депарха. Авторы этого предложения исходили из того, что глава департамента, принимающий решения о согласовании «архитектурно-градостроительного облика» конкретного здания, должен обладать компетенциями не только управленца, но и архитектора. В свете данной новации назначение Воробьева в депарх выглядит вполне ожидаемо.