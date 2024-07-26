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Posted Сегодня, 10:41

Published Сегодня, 10:41

Modified Сегодня, 10:42

Updated Сегодня, 10:42

Омский департамент архитектуры возглавит главный архитектор Омска

Инсайд: новым главой омского депарха станет главный архитектор

26 июля 2024, 10:41
Фото: gorod55.ru

Омский департамент архитектуры возглавит главный архитектор Омска

По данным Города55, Роман Воробьев официально займет новый пост уже на следующей неделе.

В ближайшее время в департаменте городской архитектуры и градостроительства администрации Омска должен появиться новый директор. Информированный источник Города55 сообщает, что на следующей неделе этот пост займет Роман Воробьев, который сейчас является главным архитектором города. В дальнейшем он будет занимать 2 должности сразу.

Напомним: Омский городской Совет в текущем месяце одобрил инициативу мэрии об обязательном совмещении 2 должностей, главного архитектора и директора депарха. Авторы этого предложения исходили из того, что глава департамента, принимающий решения о согласовании «архитектурно-градостроительного облика» конкретного здания, должен обладать компетенциями не только управленца, но и архитектора. В свете данной новации назначение Воробьева в депарх выглядит вполне ожидаемо.

Должность директора департамента освободилась в апреле 2024 года в связи с уходом в декрет действующего главы Ирины Гаак. Сейчас обязанности директора исполняет Татьяна Фролова.

#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Депарх#Роман Воробьев
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