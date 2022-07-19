Глава Росздравнадзора посоветовала активизировать вакцинацию против COVID-19

Руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова вместе с замминистра здравоохранения РФ Андреем Плутницким провела совещание по поводу ситуации с коронавирусом в стране. Из-за роста заболеваемости в стране сложилась напряженная ситуация.
«В настоящее время в стране фиксируется рост заболеваний коронавирусной инфекцией, но не все регионы принимают необходимые меры для купирования распространения COVID-19. В связи с этим субъектам Российской Федерации необходимо возобновить работу региональных штабов по профилактике распространения инфекции, активизировать вакцинацию населения и организовать информационную кампанию о необходимости вакцинирования», — сообщила Алла Самойлова.
Территориальным органам Росздравнадзора поручили в кооперации с региональными органами власти проверить количество необходимых лекарств для лечения ковида и средств средств индивидуальной защиты в регионах. Также региональные власти должны проследить за открытием достаточного количества пунктов для вакцинации от коронавируса.
О ситуации с коронавирусом в регионах власти субъектов начнут отчитываться с завтрашнего дня, сообщили в Росздравнадзоре.