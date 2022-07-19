Глава Росздравнадзора посоветовала активизировать вакцинацию против COVID-19

Территориальным органам Росздравнадзора поручили в кооперации с региональными органами власти проверить количество необходимых лекарств для лечения ковида и средств средств индивидуальной защиты в регионах. Также региональные власти должны проследить за открытием достаточного количества пунктов для вакцинации от коронавируса.