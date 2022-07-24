«Воздуха просим!»: омичи страдали от аллергии из-за ночных выбросов

В минприроды Городу55 указали на состояние воздуха минувшей ночью. Концентрация веществ в воздухе была повышенной на Левом берегу и в Нефтяниках, однако избыток не превысил норму. В остальных районах города, согласно данным эко-мониторинга, загрязнений не было.