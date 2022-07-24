«Воздуха просим!»: омичи страдали от аллергии из-за ночных выбросов

Омичи написали десятки жалоб на ночные выбросы 24 июля. Сообщения опубликованы в паблике «Дыши! Омск».
Горожане рассказывают о запахах сероводорода, газа, химии и канализации. «Теперь мы не просто задыхаемся, ко всему этому добавилась аллергическая сыпь, кашель», — пишут местные жители.
Жалобы поступали из разных уголков Омска: улицы Магистральная, Дианова, Степанца, 10 лет Октября, Октябрьская, Менделеева, Набережная, Проспект Мира, Бульвар Архитекторов, микрорайон Кузьминки. Жители Левого берега сообщают, стойкий запах газа ощущался даже на уровне 10 этажа.
Большинство омичей отправили заявку в центр экологического мониторинга. «Дайте воздухом подышать, ну сколько можно издеваться? Вдуматься только — воздуха просим!», — возмутилась омичка.
В минприроды Городу55 указали на состояние воздуха минувшей ночью. Концентрация веществ в воздухе была повышенной на Левом берегу и в Нефтяниках, однако избыток не превысил норму. В остальных районах города, согласно данным эко-мониторинга, загрязнений не было.