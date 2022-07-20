«Взорвался газовый баллон». Ночью в омском поселке произошел пожар

Напомним, что вечером 18 июля произошел пожар в Называевске. Как рассказали в ГУ МЧС России по Омской области, там загорелся камыш. На место происшествия выезжал один пожарный автомобиль и четыре спасателя. Отметим, что в начале мая в Называевске произошел пожар такой силы, что сгорела целая улица.