«Взорвался газовый баллон». Ночью в омском поселке произошел пожар

Сегодня, 20 июля, в паблике «Инцидент Омск» появилась информация о пожаре, который произошел в селе Одесское. По словам очевидцев, инцидент произошел ночью с 19 на 20 июля. Местные жители рассказали, что слышали сильный хлопок. Они предполагают, что взорвался газовый баллон. Очевидцы утверждают, что пожар был сильный.
Напомним, что вечером 18 июля произошел пожар в Называевске. Как рассказали в ГУ МЧС России по Омской области, там загорелся камыш. На место происшествия выезжал один пожарный автомобиль и четыре спасателя. Отметим, что в начале мая в Называевске произошел пожар такой силы, что сгорела целая улица.