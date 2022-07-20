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«Взорвался газовый баллон». Ночью в омском поселке произошел пожар

«Взорвался газовый баллон». Ночью в омском поселке произошел пожар

Сегодня, 09:14
Фото: 1MI

В жилом доме омского Одесского взорвался газовый баллон

Пожар случился в поселке Одесское.

Сегодня, 20 июля, в паблике «Инцидент Омск» появилась информация о пожаре, который произошел в селе Одесское. По словам очевидцев, инцидент произошел ночью с 19 на 20 июля. Местные жители рассказали, что слышали сильный хлопок. Они предполагают, что взорвался газовый баллон. Очевидцы утверждают, что пожар был сильный.

Напомним, что вечером 18 июля произошел пожар в Называевске. Как рассказали в ГУ МЧС России по Омской области, там загорелся камыш. На место происшествия выезжал один пожарный автомобиль и четыре спасателя. Отметим, что в начале мая в Называевске произошел пожар такой силы, что сгорела целая улица.

Фото: скриншот видео Инцидент Омск
#Вероника Жукова#Происшествия#Новости#Омская область#Пожары#Соцсети
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