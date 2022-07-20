Появились подробности пожара в омском Одесском, где в доме взорвался газовый баллон

Как рассказали Городу55 в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области, сегодня ночью в 0:27 в ведомство позвонили жители села Одесское и сообщили о пожаре. Загорелся двухквартирный жилой дом и хозяйственные постройки. Площадь пожара составила 241 квадратный метр.
На место происшествия выезжали четыре пожарных автомобиля и 20 спасателей. Пожар удалось локализовать к 1:34. Окончательная ликвидация произошла только в 5:29. Напомним, жители Одесского рассказали в соцсетях, что в одном из жилых домов взорвался газовый баллон. Говорят, что никто не пострадал.