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Иван Ургант стал ведущим на корпоративе омского предпринимателя Шкуренко

Иван Ургант стал ведущим на корпоративе омского предпринимателя Шкуренко

Вчера, 21:04
Имя четвертого хедлайнера на корпоративе Шкуренко держалось в секрете до последнего. Трое хедлайнеров были известны заранее: Илья Соболев, группа IOWA и Владимир Селиванов.

Как стало известно Городу55, четвертым хедлайнером на корпоративе Виктора Шкуренко  стал Иван Ургант.

В эти минуты в Омске проходит масштабный корпоратив предпринимателя Виктора Шкуренко. Имена трех хедлайнеров праздника были известны заранее. Это Илья Соболев, группа IOWA и Владимир Селиванов. Личность четвертого держалась в секрете даже от приглашенных. Им оказался Иван Ургант. Он стал ведущим корпоратива. 

 

Напомним, что Виктор Шкуренко привез на свой корпоратив 3 тысячи сотрудников из Томска, Барнаула, Новосибирска, Кургана и Тюмени. Для праздника закупили более 7 тысяч литров алкоголя.

#Любовь Фёдорова#Новости
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