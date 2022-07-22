Иван Ургант стал ведущим на корпоративе омского предпринимателя Шкуренко

Как стало известно Городу55, четвертым хедлайнером на корпоративе Виктора Шкуренко стал Иван Ургант.
В эти минуты в Омске проходит масштабный корпоратив предпринимателя Виктора Шкуренко. Имена трех хедлайнеров праздника были известны заранее. Это Илья Соболев, группа IOWA и Владимир Селиванов. Личность четвертого держалась в секрете даже от приглашенных. Им оказался Иван Ургант. Он стал ведущим корпоратива.
Напомним, что Виктор Шкуренко привез на свой корпоратив 3 тысячи сотрудников из Томска, Барнаула, Новосибирска, Кургана и Тюмени. Для праздника закупили более 7 тысяч литров алкоголя.