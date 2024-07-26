Одиннадцать новичков: с каким составом омский «Авангард» подошел к «предсезонке»

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Updated Сегодня, 01:55
С 1 августа омский «Авангард» начнет подготовку к новому сезону. Команда проведет тренировки в Омске, а после отправится в Минск. В столице Белоруссии «ястребов» ждут товарищеские матчи с местным «Динамо», «Адмиралом» из Владивостока и подмосковным «Витязем». А с 26 августа по 2 сентября в Омске пройдет мемориал Виктора Блинова. Помимо «Авангарда», в нем примут участие «Локомотив», «Сибирь», «Барыс» и «Трактор».
Предлагаем посмотреть, с каким составом «Авангард» подошел к «предсезонке».
Голкипер Андрей Мишуров отправился во Владивосток. Следующий сезон вратарь проведет в «Адмирале» на правах аренды. Также клуб покинули трое защитников: Роман Абросимов, Богдан Киселевич и Егор Рыков.
Закончились контракты с нападающими Николаем Прохоркиным и Томашем Юрчо. В прошлом сезоне Прохоркин перешел в «Авангард» в результате обмена с «Сибирью», а Юрчо — в качестве свободного агента. С игроками не стали продлевать договоры.
В начале мая «ястребы» расторгли контракт с форвардом Дамиром Жафяровым. Хоккеист продолжит карьеру в астанинском «Барысе». Нападающий Валентин Пьянов перешел в новосибирскую «Сибирь», с ним расторгли контракт по взаимному соглашению сторон. В общей сложности форвард провел в «Авангарде» восемь сезонов.
Также команду покинули нападающие Денис Венгрыжановский, Райан Спунер и Иван Телегин.
Защитник Артем Чмыхов продолжит играть в команде, с игроком продлили договор еще на два сезона. Также в составе «ястребов» останется нападающий Игорь Мартынов. Контракт с форвардом продлен на три сезона.
Сразу на пять лет клуб продлил трудовые отношения с нападающим первого звена Владимиром Ткачевым. Общая сумма контракта составляет 600 млн рублей — по 120 млн в год. Это самый дорогой хоккеист не только «Авангарда», но и всей Континентальной хоккейной лиги.
На два сезона продлили контракты с молодыми нападающими Ильей Рейнгардтом и Александром Филатьевым. Оба хоккеиста в минувшем сезоне выходили на лед как в составе основной команды, так и в составе «Омских крыльев» и «Омских ястребов».
На данный момент в составе команды 11 новичков. На два сезона заключили контракт с вратарем Михаилом Бердиным. Ранее голкипер защищал ворота клуба «Сочи». В среднем за игру Бердин пропускает 3,29 шайбы, отражает 91,1% бросков. В сезоне 2023/2024 вратарь «сухарями» не отметился.
С защитником Дарреном Дицем контракт рассчитан на два сезона. Игрок не является легионером для Континентальной хоккейной лиги, так как канадец также имеет гражданство Казахстана. Он в течение пяти лет играл за «Барыс» из Астаны. Отметим, что Диц вошел в пятерку лучших снайперов-защитников за всю историю КХЛ. Даррен провел в Лиге 428 матчей и забил 87 шайб.
Защитники Павел Коледов и Алексей Соловьев будут играть за «ястребов» в течение следующих двух сезонов. Ранее Коледов выступал за уфимский «Салават Юлаев». Алексей Соловьев уже знаком омским болельщикам. Хоккеист играл за «ястребов» в сезоне 2020/2021 и стал обладателем Кубка Гагарина.
В начале мая «Авангард» подписал на один год контракт с канадским форвардом Линденом Веем. В прошлом сезоне 32-летний хоккеист играл в немецком «Адлер Маннгейм», где за 45 матчей набрал 46 очков.
Контракт на один год заключили с американским центральным нападающим Коулом Касселсом. В прошедшем сезоне Касселс провел 67 матчей в составе клуба АХЛ «Сан-Хосе Барракуда» и набрал в них 45 очков. Хоккеист забросил 11 шайб и отдал 34 результативные передачи.
В состав «Авангарда» вернулся нападающий Александр Яремчук, контракт рассчитан на три года. В минувшем сезоне форвард выступал за «Витязь». Яремчук играл за «ястребов» в 2018–2021 годах при тренере Бобе Хартли.
Двусторонний договор на два года подписали с 23-летним защитником Даниилом Степановым. Также два сезона в команде проведет Егор Манин. Ранее хоккеист выступал за команду «Молот» во Всероссийской хоккейной лиге. В предыдущем сезоне он провел 53 матча и набрал 37 очков.
Контракты на два года подписаны с форвардами Александром Переваловым и Дмитрием Злодеевым. Перевалов ранее выступал за клуб «Сочи» и молодежную команду «Локо». Злодеев перешел в команду в результате обмена с «Нефтехимиком». Вместо него в Нижнекамск отправился защитник Роман Абросимов.
На должности главного тренера продолжит работать Сергей Звягин. Напомним, ранее он занимался в команде игрой вратарей. Бывшего наставника «ястребов» Михаила Кравца уволили после разгромного поражения 0:7 от «Локомотива» во втором матче четвертьфинала плей-офф. Звягин исполнял обязанности главного тренера, а позднее его официально утвердили в должности.
«Авангард» подписал контракт с новым тренером вратарей Алексеем Жигаревым. Он будет работать в клубе в течение двух лет. Также на один сезон заключены договоры с тренером-видеооператором Андреем Цайслером и тренером по развитию Дмитрием Полянчиковым.
На два года продлили контракты с тренером по физподготовке Вячеславом Макрицким и его ассистентом Алексеем Селиверстовым.
Команду покинул тренер-видеооператор Олег Новицкий.
Напомним, что сезон «ястребы» начнут с сибирского дерби. Команда на домашнем льду встретится с новосибирской «Сибирью». Матч состоится 4 сентября, начало — в 19:30. Также перед началом сезона «Авангард» проведет презентацию команды.