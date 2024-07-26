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Стало известно, как изменился состав омского «Авангарда» перед новым сезоном

Одиннадцать новичков: с каким составом омский «Авангард» подошел к «предсезонке»

26 июля 2024, 01:55
Фото: ХК Авангард

Стало известно, как изменился состав омского «Авангарда» перед новым сезоном

Рассказываем о контрактах, переменах в тренерском штабе и о том, какие хоккеисты покинули команду.

С 1 августа омский «Авангард» начнет подготовку к новому сезону. Команда проведет тренировки в Омске, а после отправится в Минск. В столице Белоруссии «ястребов» ждут товарищеские матчи с местным «Динамо», «Адмиралом» из Владивостока и подмосковным «Витязем». А с 26 августа по 2 сентября в Омске пройдет мемориал Виктора Блинова. Помимо «Авангарда», в нем примут участие «Локомотив», «Сибирь», «Барыс» и «Трактор».

Предлагаем посмотреть, с каким составом «Авангард» подошел к «предсезонке».

Кто покинул команду

Голкипер Андрей Мишуров отправился во Владивосток. Следующий сезон вратарь проведет в «Адмирале» на правах аренды. Также клуб покинули трое защитников: Роман Абросимов, Богдан Киселевич и Егор Рыков.

Закончились контракты с нападающими Николаем Прохоркиным и Томашем Юрчо. В прошлом сезоне Прохоркин перешел в «Авангард» в результате обмена с «Сибирью», а Юрчо — в качестве свободного агента. С игроками не стали продлевать договоры.

Форвард Томаш Юрчо ушел из команды по истечению срока контрактаФорвард Томаш Юрчо ушел из команды по истечению срока контракта
Форвард Томаш Юрчо ушел из команды по истечению срока контракта
Фото: ХК Авангард

В начале мая «ястребы» расторгли контракт с форвардом Дамиром Жафяровым. Хоккеист продолжит карьеру в астанинском «Барысе». Нападающий Валентин Пьянов перешел в новосибирскую «Сибирь», с ним расторгли контракт по взаимному соглашению сторон. В общей сложности форвард провел в «Авангарде» восемь сезонов.

Также команду покинули нападающие Денис Венгрыжановский, Райан Спунер и Иван Телегин.

С кем продлили контракты

Защитник Артем Чмыхов продолжит играть в команде, с игроком продлили договор еще на два сезона. Также в составе «ястребов» останется нападающий Игорь Мартынов. Контракт с форвардом продлен на три сезона.

Сразу на пять лет клуб продлил трудовые отношения с нападающим первого звена Владимиром Ткачевым. Общая сумма контракта составляет 600 млн рублей — по 120 млн в год. Это самый дорогой хоккеист не только «Авангарда», но и всей Континентальной хоккейной лиги.

Контракт с Владимиром Ткачевым продлили на 5 летКонтракт с Владимиром Ткачевым продлили на 5 лет
Контракт с Владимиром Ткачевым продлили на 5 лет
Фото: ХК Авангард

На два сезона продлили контракты с молодыми нападающими Ильей Рейнгардтом и Александром Филатьевым. Оба хоккеиста в минувшем сезоне выходили на лед как в составе основной команды, так и в составе «Омских крыльев» и «Омских ястребов».

Кто пришел в команду

На данный момент в составе команды 11 новичков. На два сезона заключили контракт с вратарем Михаилом Бердиным. Ранее голкипер защищал ворота клуба «Сочи». В среднем за игру Бердин пропускает 3,29 шайбы, отражает 91,1% бросков. В сезоне 2023/2024 вратарь «сухарями» не отметился.

С защитником Дарреном Дицем контракт рассчитан на два сезона. Игрок не является легионером для Континентальной хоккейной лиги, так как канадец также имеет гражданство Казахстана. Он в течение пяти лет играл за «Барыс» из Астаны. Отметим, что Диц вошел в пятерку лучших снайперов-защитников за всю историю КХЛ. Даррен провел в Лиге 428 матчей и забил 87 шайб.

Контракт с Дарреном Дицем рассчитан на 2 сезонаКонтракт с Дарреном Дицем рассчитан на 2 сезона
Контракт с Дарреном Дицем рассчитан на 2 сезона
Фото: ХК Авангард

Защитники Павел Коледов и Алексей Соловьев будут играть за «ястребов» в течение следующих двух сезонов. Ранее Коледов выступал за уфимский «Салават Юлаев». Алексей Соловьев уже знаком омским болельщикам. Хоккеист играл за «ястребов» в сезоне 2020/2021 и стал обладателем Кубка Гагарина.

В начале мая «Авангард» подписал на один год контракт с канадским форвардом Линденом Веем. В прошлом сезоне 32-летний хоккеист играл в немецком «Адлер Маннгейм», где за 45 матчей набрал 46 очков.

Линден Вей ранее играл в немецком клубеЛинден Вей ранее играл в немецком клубе
Линден Вей ранее играл в немецком клубе
Фото: Адлер Маннгейм

Контракт на один год заключили с американским центральным нападающим Коулом Касселсом. В прошедшем сезоне Касселс провел 67 матчей в составе клуба АХЛ «Сан-Хосе Барракуда» и набрал в них 45 очков. Хоккеист забросил 11 шайб и отдал 34 результативные передачи.

«Авангард» заключил контракт с американским центральным нападающим Коулом Касселсом
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В состав «Авангарда» вернулся нападающий Александр Яремчук, контракт рассчитан на три года. В минувшем сезоне форвард выступал за «Витязь». Яремчук играл за «ястребов» в 2018–2021 годах при тренере Бобе Хартли.

Двусторонний договор на два года подписали с 23-летним защитником Даниилом Степановым. Также два сезона в команде проведет Егор Манин. Ранее хоккеист выступал за команду «Молот» во Всероссийской хоккейной лиге. В предыдущем сезоне он провел 53 матча и набрал 37 очков.

Фото: ХК Авангард

Контракты на два года подписаны с форвардами Александром Переваловым и Дмитрием Злодеевым. Перевалов ранее выступал за клуб «Сочи» и молодежную команду «Локо». Злодеев перешел в команду в результате обмена с «Нефтехимиком». Вместо него в Нижнекамск отправился защитник Роман Абросимов.

Как изменился тренерский состав

На должности главного тренера продолжит работать Сергей Звягин. Напомним, ранее он занимался в команде игрой вратарей. Бывшего наставника «ястребов» Михаила Кравца уволили после разгромного поражения 0:7 от «Локомотива» во втором матче четвертьфинала плей-офф. Звягин исполнял обязанности главного тренера, а позднее его официально утвердили в должности.

Главный тренер Сергей ЗвягинГлавный тренер Сергей Звягин
Главный тренер Сергей Звягин
Фото: ХК Авангард

«Авангард» подписал контракт с новым тренером вратарей Алексеем Жигаревым. Он будет работать в клубе в течение двух лет. Также на один сезон заключены договоры с тренером-видеооператором Андреем Цайслером и тренером по развитию Дмитрием Полянчиковым.

На два года продлили контракты с тренером по физподготовке Вячеславом Макрицким и его ассистентом Алексеем Селиверстовым.

Команду покинул тренер-видеооператор Олег Новицкий.

Напомним, что сезон «ястребы» начнут с сибирского дерби. Команда на домашнем льду встретится с новосибирской «Сибирью». Матч состоится 4 сентября, начало — в 19:30. Также перед началом сезона «Авангард» проведет презентацию команды.

Омский «Авангард» объявил дату презентации команды
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#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Авангард#Контракты#Вратари#Тренеры
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