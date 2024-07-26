Одиннадцать новичков: с каким составом омский «Авангард» подошел к «предсезонке»

С защитником Дарреном Дицем контракт рассчитан на два сезона. Игрок не является легионером для Континентальной хоккейной лиги, так как канадец также имеет гражданство Казахстана. Он в течение пяти лет играл за «Барыс» из Астаны. Отметим, что Диц вошел в пятерку лучших снайперов-защитников за всю историю КХЛ. Даррен провел в Лиге 428 матчей и забил 87 шайб.