Появились подробности вчерашнего пожара в Называевске

В ГУ МЧС России по Омской области рассказали подробности вчерашнего пожара, который произошел в Называевске. Сообщение о пожаре поступило в 20:28, на место происшествия выехал один пожарный автомобиль и четыре спасателя.
Выяснилось, что загорелся камыш на болоте. Когда пожарные приехали на место, они обнаружили, что угрозы распространения огня не было.
Напомним, накануне жители Называевска поделились в соцсетях фотографиями пожара, который разгорелся в городе. Напомним, что в начале мая в городе произошел страшный пожар, который уничтожил целую улицу.