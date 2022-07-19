Город55
ГлавноеВсе новости
Появились подробности вчерашнего пожара в Называевске

Появились подробности вчерашнего пожара в Называевске

Сегодня, 11:50
Фото: 1MI

В омском Называевске в очередной раз загорелся камыш

ГУ МЧС России по Омской области сообщило информацию по пожаре, который произошел накануне.

В ГУ МЧС России по Омской области рассказали подробности вчерашнего пожара, который произошел в Называевске. Сообщение о пожаре поступило в 20:28, на место происшествия выехал один пожарный автомобиль и четыре спасателя.

Выяснилось, что загорелся камыш на болоте. Когда пожарные приехали на место, они обнаружили, что угрозы распространения огня не было.

Напомним, накануне жители Называевска поделились в соцсетях фотографиями пожара, который разгорелся в городе. Напомним, что в начале мая в городе произошел страшный пожар, который уничтожил целую улицу.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омская область#ГУ МЧС по Омской области#Пожары
Подпишитесь
Омский парк 30-летия ВЛКСМ могут окружить торговыми центрами
Сегодня, 17:20
Под Омском грибники нашли неразорвавшийся снаряд времен ВОВ
Сегодня, 13:43
Омичей ждет еще один концерт популярного российского исполнителя
В середине августа перед омичами выступит NILETTO.
Сегодня, 10:27
В горевшем в мае омском Называевске снова произошел пожар
В соцсетях жители Называевска поделились фотографиями с пожара.
Сегодня, 08:32
Срочно. Глава Росздравнадзора посоветовала активизировать вакцинацию против COVID-19
Из-за подъема заболеваемости коронавирусом в России должны снова собирать оперштабы и проводить вакцинацию.
Сегодня, 17:39
На омском заводе «Полиом» назначили нового генерального директора
Накануне, 18 июля, в «Полиоме» произошли кадровые перестановки.
Сегодня, 09:18