Смертельное обрушение, отключение отопления и американские горки. Омск сегодня

В одном из городских пабликов появилось видео тестирования американских горок в парке «Вокруг света». Его открытие запланировано на 1 июня, в этот день парк будет отмечать день рождения. Напомним, что в этом году на территории планируют установить еще десять новых итальянских аттракционов, современную сцену, фуд-корт, пляж с бассейном, динопарк и планетарий.