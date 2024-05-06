Смертельное обрушение, отключение отопления и американские горки. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Новость №1. Региональный следственный комитет проверит обстоятельства гибели рабочего во время обрушения коллектора
Сегодня в поселке Новоомский обрушился водяной коллектор, под завалами оказались двое рабочих. Одному из них удалось выбраться, второго же спасти не удалось — 49-летний слесарь получил несовместимые с жизнью травмы и скончался. На месте происшествия работали спасатели, они разбирали завалы и уцелевшие части постройки, чтобы не допустить дальнейшего обвала грунта. По факту произошедшего началась доследственная проверка.
Новость №2. Стала известна предварительная дата отключения отопления в Омске
Мэр Сергей Шелест озвучил предварительную дату окончания отопительного сезона в Омске -13 мая. Однако она может сместиться, так как отключение зависит от погоды. Организацией процесса займутся ресурсоснабжающие организации и управляющие компании. Выключат отопление сначала на промышленных предприятиях, затем в жилых домах и в последнюю очередь в соцучреждениях.
Новость №3. В день рождения омского парка «Вокруг света» откроют американские горки
В одном из городских пабликов появилось видео тестирования американских горок в парке «Вокруг света». Его открытие запланировано на 1 июня, в этот день парк будет отмечать день рождения. Напомним, что в этом году на территории планируют установить еще десять новых итальянских аттракционов, современную сцену, фуд-корт, пляж с бассейном, динопарк и планетарий.