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Газовое отопление

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2024
Критический износ труб. В Омск на ремонт теплосетей приезжают из других районов
17 октября, 05:50
Подготовка к отопительному сезону, пересадка деревьев и проблемный мост. Омск сегодня
20 августа, 14:38
«Люди изнывают». Жители омского аварийного дома пожаловались на горячие батареи в +29
14 июня, 13:02
Омская компания отключила газ в жилом доме и вернула его только после суда
АО «Омскгоргаз» отключило газ в многоквартирном доме после сообщения об утечке, однако информация не подтвердилась, а ресурс так и не вернулся к жильцам.
8 апреля, 12:12
После вмешательства прокуратуры в дома жителей Омской области вернулся газ
Прокуратура защитила жителей Русско-Полянского района, которые остались без газоснабжения после истечения договора с АО «Омскоблгаз».
4 апреля, 10:04
Вопрос отопления, предательство Кравца и качество городской среды. Омск сегодня
2 апреля, 14:18
Активы обанкротившегося «Омскгоргаза» передадут в областную собственность
2 февраля, 12:16
2023
УФАС занялось компанией, из-за которой сотни жителей Омской области остались без газа
27 декабря 2023, 11:10
Поджог на железных путях, смертельный газ и неожиданное потепление. Омск сегодня
13 декабря 2023, 14:44
Отсутствие отопления, взрыв на заправке и подрыв поезда. Омск сегодня
9 декабря 2023, 13:45
«Прошу набраться терпения». Шнипко ответил на возмущения омичей об отсутствии тепла
Министр энергетики рассказал, что котлам требуется время для возвращения к стабильной работе.
9 декабря 2023, 09:25
Новогодняя магнитная буря, фонтан из кипятка и отключение газа. Омск сегодня
8 декабря 2023, 14:16
Идут обследования. Из-за проблем с отоплением начали закрываться школы и детские сады
7 декабря 2023, 11:10
Сотни жалоб. Какие районы Омска остались без отопления в 30-градусный мороз
7 декабря 2023, 10:23
Усиленный режим работы. В ТГК-11 прокомментировали экстремальное снижение отопления
7 декабря 2023, 08:45
Новый пляж, эффективная жалоба и опасные котлеты. Омск сегодня
28 ноября 2023, 14:49
Городок за миллион, дорожный каток и холодные батареи. Омск сегодня
27 ноября 2023, 14:14
Омичи оставили уже 822 заявления на перевод дома с печного на газовое отопление
20 июня 2023, 07:25
От омичей пришло 415 заявок на компенсацию расходов за переход на газовое отопление
2 марта 2023, 11:23

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