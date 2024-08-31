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Последний день лета-2024: фоторепортаж с дождливых улиц Омска
31 августа, 13:03
Не помеха веселью. Аттракционы в омских парках перейдут на осенний режим работы
30 августа, 13:33
«Вы везучая». Омичка нашла пошлые грибы с запахом падали
26 августа, 06:47
Не ходить босиком. В Омске начнут массовую осеннюю обработку от клещей
В течение этого времени жителям города рекомендуют избегать босоногих прогулок, а также не разрешать своим животных жевать траву и другие растения. Обработка продлится до октября.
23 августа, 08:29
Пострадали тысячи омичей. Что делать, если укусил клещ
19 августа, 05:33
Минус один фонтан. Омичам рассказали, как будут работать аттракционы в ближайшие дни
Работа аттракционов в омских парках будет зависеть от погодных условий.
17 июля, 07:09
Заражены боррелиями и энцефалитом. С начала года с омичей сняли более 2 тысяч клещей
7 июня, 03:35
Стало известно, почему в омском парке 30-летия ВЛКСМ остановили колесо обозрения
29 мая, 12:22
На дне рождении парка «Вокруг света» выступят Юлианна Караулова и группа «Dabro»
15 мая, 13:28
Угрозы нет. Омская мэрия прокомментировала подтопление парка «Зеленый остров»
15 мая, 10:49
Архитектура, история, культура и кофе. Чем завлечь туристов в Омск
14 мая, 04:30
Сломали букву. Вандалы испортили стелу «Привет, Омск» в Советском парке
Неизвестные сломали букву на стле в Советском парке, после инцидента омичей попросили бережнее относиться к имуществу.
29 марта, 11:21
Омичи начали выбирать новые территории для благоустройства
21 марта, 03:51
Звенит январская вьюга. В мэрии Омска рассказали, на каких улицах уберут снег
Директор управления дорожного хозяйства Галина Зурнаджан рассказал, на каких улицах города дорожные службы будут чистить снег после метели.
15 января, 06:49
2023
«Здесь всякие солевые ходят». Чем болен Омск — мнение иногородней молодежи
21 декабря 2023, 06:02
Не хватает 350 водителей и рабочих. В Омске некому очищать улицы и дороги от снега
Планируется нанимать сезонных и постоянных работников, в том числе из районов области.
25 ноября 2023, 09:09
Преображение за 255 млн. В Омске завершилось благоустройство парка «Зеленый остров»
В течение трех лет здесь проводились работы по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
21 сентября 2023, 10:28
Развлечения с риском. Прокуроры заинтересовались аттракционами в омских парках
21 августа 2023, 10:37
По поручению Хоценко в омских парках начали работать комплексы диагностики здоровья
8 августа 2023, 07:57
Днем не получится. Из-за жары сократили время работы аттракционов в омских парках
Во вторник аттракционы в парке 30 лет ВЛКСМ запустят только в 17.00.
10 июля 2023, 13:06

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