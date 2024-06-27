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Доследственная проверка

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Июнь
До обезвоживания. Следователи начали проверку из-за проблем с водой в омском селе
По неизвестным пока причинам ремонт водопровода в деревне не проводился на протяжении двух месяцев.
27 июня, 09:08
Кемеровский мальчик получил страшную рану от электросамоката
В День защиты детей, 1 июня, в Кемерове случился инцидент с участием ребенка. По данному факту следователи проводят доследственную проверку. О несчастном случае сообщили СМИ.
4 июня, 14:42
200 нарушений ПДД, незаконная стройка и омичка — модель для Tiffany. Омск сегодня
4 июня, 14:04
Март
Омский следственный комитет начал проверку после падения ребенка в колодец
26 марта, 13:59
Увольняется. Омский следком поехал в школу, где учитель избил ребенка во время урока
Пока уголовное дело не возбуждено, нужно сначала оценить всю ситуацию и действия участников инцидента.
12 марта, 07:28
Февраль
Упал в яму с кипятком. Омские следователи расследуют факт получения ребенком ожогов
9-летний мальчик находится в больнице.
16 февраля, 03:53
Проверка. Бастрыкин заинтересовался проблемами омских сирот, получивших жилье
15 февраля, 08:07
Январь
Получает удовольствие. Внук директора омской школы избил одноклассника учебником
20 января, 04:19
Есть погибшие. Появились подробности аварии с вахтовиками в Омской области
Пять человек также получили различной степени травмы, их отправили в больницу.
11 января, 02:52
Автобус с вахтовиками столкнулся с фурой в Омской области
ДТП произошло вечером на трассе в районе деревни Александровка Марьяновского района Омской области, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.
10 января, 19:38
Декабрь 2023
Трагедия в Береговом. В Омске при пожаре погибли двое маленьких детей и их бабушка
Еще двое из семьи, в том числе мать погибших детей с другим ребенком, сумели спастись.
25 декабря 2023, 08:52
Остался без коляски. В Омской области возбудят дело по ущемлению прав юноши-инвалида
Пока что по данному факту идет проверка, но глава Следственного Комитета РФ отдал приказ заняться расследованием.
22 декабря 2023, 14:28
Дошло до главы СК РФ. Бастрыкин узнал об омской школе, где дети учатся в плесени
Руководитель ведомства будет ждать от омских следователей предварительные итоги проверки в образовательном учреждении.
22 декабря 2023, 10:35
Следком тут. В Омске запустили проверку из-за водителя, высадившего ребенка на мороз
5 декабря 2023, 10:03
Ноябрь 2023
Проводка и курение. В Омской области за сутки в пожарах погибли две женщины
Следователи выясняют обстоятельства, при которых случились трагедии.
28 ноября 2023, 07:10
Выяснят причины. Следком проверит теплоснабжение в Любино после жалоб омичей
28 ноября 2023, 06:49
Региональный СК начал доследственную проверку после столкновения автобуса с трактором
24 ноября 2023, 09:27
Выкинули на мороз. В Омской области подростка выгнали из маршрутки посреди трассы
23 ноября 2023, 05:59
Вместо крыши решето. В детсаду на омском Левобережье с лета не чинили кровлю
3 ноября 2023, 10:53
Октябрь 2023
Утопают в нечистотах. В омской новостройке подвалы залило канализационными отходами
31 октября 2023, 11:51

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