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Ноябрь
В Нефтяниках омич привязал собаку к машине, чтобы выгулять ее
6 ноября, 04:45
Октябрь
«Отсутствует ряд мероприятий»: ревизоры нашли нарушения в омском депимуществе
29 октября, 09:55
Проблемы с маркировкой и гигиеной: в омских школах нашли многочисленные нарушения
Роспотребнадзор провел 40 проверок в омских школах, выявив нарушения санитарных норм в 8 учреждениях.
25 октября, 10:48
Глава СК проследит за проверкой неблагополучной омской семьи
Александру Бастрыкину поступила жалоба от омичей, чья соседка не может позаботиться о своем сыне.
17 октября, 13:08
Штрафы на полмиллиона: в Омске сняли с продажи 50 кг некачественной выпечки
В Омской области за первые девять месяцев года каждая третья проверка хлебопекарных предприятий выявляла некачественную продукцию. Было изъято почти 50 кг продукции, а нарушители оштрафованы на сумму 630 тысяч рублей.
7 октября, 08:03
Глава СК Бастрыкин потребовал доклад по делу омского частного пансионата
5 октября, 12:52
Сентябрь
В Омске Госжилинспекция после жалоб горожан начнет проверку по отопительному сезону
28 сентября, 13:30
В рапсе на территории района Омской области обнаружили пестициды
Сотрудники Россельхознадзора выявили остатки пестицидов в рапсе на территории Азовского района.
21 сентября, 03:54
Август
Зампрокурора Омской области провел прием жителей Усть-Ишимского района
29 августа, 10:22
В Омске вновь ищут специалистов, которые проследят за нарушениям в сфере ЖКХ
19 августа, 04:31
Мнение жителей: зачем омский фермер Руль поднимает шумиху в СМИ вокруг своих земель
7 августа, 09:48
Не успели. В Омской области подрядчика оштрафовали за долгое благоустройство
В селе Новоильиновка должны были обустроить парк возле «Аллеи культуры» до 25 июня. Однако с работами затянули, и руководству подрядной организации пришлось выплатить штраф.
6 августа, 04:10
Июль
Омская ГЖИ ищет сотрудников для испекции объектов ЖКХ на зарплату до 53 тысяч
17 июля, 07:18
Близки к срыву сроков. Прокурор проверил ход строительства сквера в Омской области
И. о. прокурора Нововаршавского района побывал в сквере, который строится по нацпроекту, и указал подрядчику на недостатки при выполнении работ.
11 июля, 10:44
Июнь
200 нарушений ПДД, незаконная стройка и омичка — модель для Tiffany. Омск сегодня
4 июня, 14:04
Май
Ослепление лазером, антибиотики в мясе и экстремальный ливень. Омск сегодня
22 мая, 14:26
Апрель
Дроны в небе, «кадровые выводы» и новый глава Роспотребнадзора. Омск в среду
24 апреля, 13:59
Дефицит учителей, инцидент в аэропорту и наказание для ветеринара. Омск сегодня
18 апреля, 14:05
20 тонн в год. Десять омских предприятий уличили во вредных выбросах в атмосферу
15 апреля, 07:59
Вмешалась прокуратура. В Омской области приняли заявки на газификацию у 22 тыс семей
9 апреля, 07:44

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