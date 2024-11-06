Штрафы на полмиллиона: в Омске сняли с продажи 50 кг некачественной выпечки

В Омской области за первые девять месяцев года каждая третья проверка хлебопекарных предприятий выявляла некачественную продукцию. Было изъято почти 50 кг продукции, а нарушители оштрафованы на сумму 630 тысяч рублей.