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Обрушился

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Сентябрь
Щуки-гиганты, Нефтяники без света и обрушение авариного дома. Омск сегодня
16 сентября, 15:21
Август
Обрушение дома, экстренная посадка лайнера и квартира с винным погребом. Омск сегодня
9 августа, 14:39
Июль
Рухнувшая стена пивзавода, сироты без квартир и повышение цены проезда. Омск сегодня
19 июля, 14:09
Март
Обрушение потолка, проблемы с канализацией и пропавший домашний голубь. Омск сегодня
20 марта, 14:31
Рухнувший потолок, грязь вместо воды и собачьи поцелуи. Омск сегодня
15 марта, 14:30
Ноябрь 2023
Красная икра, рухнувшее перекрытие и мощный циклон. Омск сегодня
24 ноября 2023, 13:49

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