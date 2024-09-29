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Холодные батареи

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Сентябрь
Дефицит врачей, поджег вертолета и беды с отоплением. Главные темы недели
29 сентября, 10:59
Апрель
Вопрос отопления, предательство Кравца и качество городской среды. Омск сегодня
2 апреля, 14:18
Февраль
Пожар в монастыре, очередные проблемы с ТЭЦ и километровые пробки. Омск сегодня
22 февраля, 14:25
Нужны теплые носки. Известны сроки ремонта вновь сломавшегося котла на омской ТЭЦ-5
Оборудование вышло из строя из-за свища.
22 февраля, 08:56
Начинаем ждать коллапса: на омской ТЭЦ-5 во время морозов снова вышел из строя котел
22 февраля, 05:24
Январь
В куртках на уроках. В Омской области жители Любино пожаловались на холод в школе
25 января, 09:01
Никому нет дела. Жители дома в омских Нефтяниках пожаловались на условия проживания
2 января, 09:08
Декабрь 2023
Стало известно, когда омичи получат перерасчет за отопление из-за поломок на ТЭЦ
27 декабря 2023, 12:38
Бесконечные проблемы с отоплением, антитоп больниц и домики для рыбаков. Омск сегодня
20 декабря 2023, 14:29
Омичи рассказали, что в домах холодно даже после новости об исправной работе ТЭЦ-5
20 декабря 2023, 13:33
Омичи снова сообщили о холодных батареях. Рассказываем, куда обращаться
19 декабря 2023, 06:35
Главный следователь России затребовал доклад о ситуации с отоплением в Омске
16 декабря 2023, 06:41
Расстрел животных, замерзшее общежитие и возвращение детей. Четверг вне прямой линии
14 декабря 2023, 14:54
Очередная поломка, дорогие яйца и пылающие автомобили. Омск сегодня
12 декабря 2023, 13:53
«Отопления нет!». Жители омских Нефтяников пожаловались на отсутствие тепла в домах
12 декабря 2023, 12:47
«Ужас». Омичи продолжают жаловаться на отсутствие тепла после включения котла на ТЭЦ
11 декабря 2023, 09:14
Город начинает согреваться? В Омске на ТЭЦ-5 запустили еще один резервный котел
11 декабря 2023, 06:03
Отсутствие отопления, взрыв на заправке и подрыв поезда. Омск сегодня
9 декабря 2023, 13:45
Омичи массово пожаловались министру энергетики на до сих пор отсутствующее отопление
9 декабря 2023, 08:14
Пропавшее отопление, проверка на безопасность и ДТП из-за ковида. Омск сегодня
7 декабря 2023, 15:49

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