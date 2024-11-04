gorod55.ru
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Анастасия Баянова

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4 ноября
Омичей призвали аккуратно ездить по трассам из-за опасной погоды
4 ноября, 10:06
Губернатор Виталий Хоценко поздравил омичей с Днем народного единства
4 ноября, 09:37
Кожевников призвал вернуть легендарного диктора омского «Авангарда» Надежду Демичеву
4 ноября, 08:50
2 ноября
Прощание с самокатами, обледеневший самолет и дело московской школьницы. Омск сегодня
2 ноября, 15:16
В Омске пенсионер выстрелил в подростка из-за игнорирования замечаний
Сейчас 16-летний омич находится в больнице, возбуждено уголовное дело.
2 ноября, 14:48
Омский «Авангард» подписал контракт до конца сезона с нападающим Матвеем Заседой
2 ноября, 14:26
Омичку довела до инсульта новость о прибавлении в семье
Завотделением БСМП№1 Елена Страутманис рассказала, что причиной инсульта могут быть не только печальные события.
2 ноября, 14:13
Охранников российских школ обяжут иметь оружие и бронежилет при ЧС
Такие требования будут прописаны в поправках в ГОСТ.
2 ноября, 13:46
В небе над Москвой обледенел самолет, летевший из Омска
2 ноября, 13:17
Омичи огородили дома на Богдана Хмельницкого лентой «осторожно, радиация»
2 ноября, 12:38
Омичи пожаловались на разрытую теплотрассу во дворе дома на Молодогвардейской
2 ноября, 12:06
На 77-м году жизни скончалась актриса из «Слова пацана» Лидия Ильина
2 ноября, 10:54
Треш-блогер Фрося плюнула в лицо Мии Бойки из-за скандала с девочкой-квадробером
2 ноября, 10:16
1 ноября
Лерчек не хватило: Натан завел роман с еще одной участницей шоу «Звезды в джунглях»
1 ноября, 20:01
Тысячи младенцев, смертельное курение и дачи во льдах. Омск сегодня
1 ноября, 14:43
В Омске рабочий упал с недостроя и погиб на месте
Следственный комитет возбудил дело о нарушении требований охраны труда.
1 ноября, 14:17
ОмГПУ получил предостережение от Рособрнадзора за недопустимые нарушения
1 ноября, 13:28
Омский «Авангард» расторг контракт с нападающим Линденом Веем
1 ноября, 12:52
В омском «Авангарде» снова задумались над сменой Звягина на «нового Хартли»
1 ноября, 12:28
Омичам рассказали, как в ноябрьские праздники будут работать почтовые отделения
1 ноября, 11:55

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