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Погибшие

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Ноябрь
Появились кадры с места смертельного пожара в райцентре Омской области
11 ноября, 06:19
Октябрь
В зоне СВО погиб житель Тевризского района Омской области
Анатолий Лисной родился в поселке Утьма Тевризского района, его мобилизовали в 2022 году.
19 октября, 08:27
В Омской области прошла церемония прощания с погибшим на СВО вахтовиком
В Москаленском районе Омской области простились с Сергеем Горбачевым, 38-летним жителем региона. Он погиб в зоне СВО 2 октября.
15 октября, 06:21
В зоне СВО погиб житель Москаленского района Омской области
14 октября, 13:25
Стала известна предварительная причина пожара с тремя погибшими в Омской области
14 октября, 09:02
Нашли тела родителей и дочери. В частном доме в Омской области произошел жуткий пожар
14 октября, 07:58
В Омске 8 октября простятся с преподавателем физкультуры, погибшим на СВО
В Омске 8 октября простятся с Алексеем Гусевым, преподавателем физической культуры и армейского рукопашного боя, погибшим во время спецоперации.
7 октября, 11:30
Два брата из Омской области погибли в ходе спецоперации
В Омской области два брата из Нововаршавского района, Евгений и Владимир Какули, погибли в ходе спецоперации с разницей в два месяца. Информация об их гибели появилась в социальных сетях.
4 октября, 06:43
Уходила добровольцем. На СВО погибла многодетная медсестра из Омского района
3 октября, 06:40
Сентябрь
Мешали спать. В омском следкоме завели «уголовку» из-за пожара с двумя погибшими
27 сентября, 07:08
Любил читать и был спокойным. В зоне СВО погиб 24-летний стрелок из Омской области
27 сентября, 05:19
Первый снег, смертельный пожар и компот с червяком. Омск сегодня
25 сентября, 14:25
Причину еще выясняют. Смертельный пожар в омском селе перерос в уголовное дело
25 сентября, 10:21
Не спаслись. В страшном пожаре в омском селе погибли пенсионерка и пятилетняя девочка
25 сентября, 08:40
В зоне СВО погиб житель Тевризского района Омской области
Житель села в Тевризском районе Рафаэль Шихов погиб при выполнении задач СВО, сообщение о смерти мужчины появилось в группе сельского поселения.
21 сентября, 06:11
Десятки смертей за лето. В каких водоемах Омской области в 2024 году тонули люди
18 сентября, 02:30
«Боль невозможно передать». В Омской области простились с тремя бойцами СВО
В Омском, Усть-Ишимском и Муромцевском районах области простились с бойцами, которые погибли на полях спецоперации.
13 сентября, 13:00
Остались жена и дети. Житель Омской области погиб на СВО
Мужчина учился в омском колледже профессиональных технологий.
11 сентября, 02:52
Прикрывал артиллерию от дронов. На СВО погиб 50-летний житель Омской области
9 сентября, 11:43
В селе Омской области простились с погибшим на СВО военным
2 сентября, 10:53

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