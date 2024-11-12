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Отопительный сезон

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Ноябрь
Белая медведица, плохая подготовка к зиме и нашествие бездомных. Омск сегодня
12 ноября, 15:13
В Омске проблемную ТЭЦ-5 признали не готовой к зиме
12 ноября, 10:29
Октябрь
Глава СК Бастрыкин заинтересовался проблемами с отоплением в районе Омской области
29 октября, 13:43
Двум районам Омской области выдали паспорта готовности к отопительному сезону
28 октября, 14:10
Жители пятиэтажки в Нефтяниках остались без воды и отопления из-за ремонта труб
19 октября, 10:40
Критический износ труб. В Омск на ремонт теплосетей приезжают из других районов
17 октября, 05:50
Остановка поездов, внезапное отключение отопления и нападение с ножом. Омск сегодня
16 октября, 14:44
Времени на работы все меньше. Омские ТЭЦ все еще не полностью готовы к зиме
16 октября, 11:51
Глава Омского района посетил с рабочей поездкой Иртышское сельское поселение
11 октября, 10:45
Стало известно, почему главного инженера «Тепловой компании» освободили от должности
7 октября, 13:31
Сергей Шелест рассказал, как протекает подключение омских жилых домов к теплу
4 октября, 12:54
Когда и где в Омске включат горячую воду: разбираемся вместе
2 октября, 08:33
Победа «Авангарда», технический сбой в автобусах и садик без отопления. Омск сегодня
1 октября, 14:22
Прокуратура подала в суд на «ТГК-11» и «ОмскРТС» и обязала решить вопрос с отоплением
1 октября, 13:18
«Греются на улице». Омичи пожаловались на отсутствие отопления в детском саду
1 октября, 12:52
Проблемы с трубами. В Омске после испытаний в домах пропали горячая вода и отопление
1 октября, 07:53
Сентябрь
Еще 355 домов без горячей воды. Омичам рассказали, когда ждать отопления
30 сентября, 06:24
Дефицит врачей, поджег вертолета и беды с отоплением. Главные темы недели
29 сентября, 10:59
«Достаем дрова». Омичи поделились новыми жалобами на состояние городских теплотрасс
29 сентября, 08:14
В Омске Госжилинспекция после жалоб горожан начнет проверку по отопительному сезону
28 сентября, 13:30

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