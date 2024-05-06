Тест-драйв пройден. 1 июня в омском парке «Вокруг света» откроют американские горки

Напомним, что вдобавок омичей порадуют новым аттракционом в парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ. На его покупку было потрачено свыше 23 млн рублей. Согласно инструкции, аттракцион предназначен для детей от 7 лет и взрослых. Он будет состоять из 20 пассажирских модулей. Эскиз аттракциона можно увидеть здесь.