Тест-драйв пройден. 1 июня в омском парке «Вокруг света» откроют американские горки

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Накануне в паблике «Омск путеводитель» появилось видео, на котором можно увидеть, как в парке «Вокруг света» тестируют американские горки — новый аттракцион. Его открытие запланировано на 1 июня, в день рождения парка.
Стоит отметить, в этом году в парке установят еще десять новых итальянских аттракционов. Также здесь появятся современная сцена, просторный фуд-корт, пляж с бассейном, динопарк и планетарий.
Ранее Город55 сообщал, что на сцене «Зеленого острова» выступит певица Юлианна Караулова. Концерт будет приурочен ко дню рождения парка «Вокруг света». В рамках мероприятия организаторы проведут розыгрыш призов среди зрителей.
Напомним, что вдобавок омичей порадуют новым аттракционом в парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ. На его покупку было потрачено свыше 23 млн рублей. Согласно инструкции, аттракцион предназначен для детей от 7 лет и взрослых. Он будет состоять из 20 пассажирских модулей. Эскиз аттракциона можно увидеть здесь.