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Posted Сегодня, 09:58

Published Сегодня, 09:58

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

иллюстрация

Тест-драйв пройден. 1 июня в омском парке «Вокруг света» откроют американские горки

6 мая 2024, 09:58
Фото: Город55
иллюстрация

В день рождения омского парка «Вокруг света» откроют американские горки

В паблике «Омск Путеводитель» появилось видео тестирования американских горок в парке «Вокруг света». Новинка будет находиться возле входа в парк со стороны парковки. Открытие запланировано на 1 июня, в день рождения парка. Выступать на открытии будет певица Юлианна Караулова.

Накануне в паблике «Омск путеводитель» появилось видео, на котором можно увидеть, как в парке «Вокруг света» тестируют американские горки — новый аттракцион. Его открытие запланировано на 1 июня, в день рождения парка.

тест-драйв американских гороктест-драйв американских горок
тест-драйв американских горок
Фото: Паблик «Омск путеводитель»

Стоит отметить, в этом году в парке установят еще десять новых итальянских аттракционов. Также здесь появятся современная сцена, просторный фуд-корт, пляж с бассейном, динопарк и планетарий.

Ранее Город55 сообщал, что на сцене «Зеленого острова» выступит певица Юлианна Караулова. Концерт будет приурочен ко дню рождения парка «Вокруг света». В рамках мероприятия организаторы проведут розыгрыш призов среди зрителей.

Напомним, что вдобавок омичей порадуют новым аттракционом в парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ. На его покупку было потрачено свыше 23 млн рублей. Согласно инструкции, аттракцион предназначен для детей от 7 лет и взрослых. Он будет состоять из 20 пассажирских модулей. Эскиз аттракциона можно увидеть здесь.

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