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Парк вокруг света

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2024
Из-за снегопада в омском парке «Вокруг света» остановили колесо обозрения
11 октября, 13:06
Обещают мясной деликатес. В Омск приедет известный шеф-повар Василий Емельяненко
6 августа, 08:27
Уже в эту субботу. Фестиваль «Вокруг семьи» в Омске откроет певица Люся Чеботина
4 июля, 05:37
После концерта в парке Вокруг света омичей развезут по домам шесть автобусов
21 июня, 03:05
Запах гари в воздухе, нашествие звезд и подробности дела экс-министра. Омск сегодня
13 июня, 14:10
Танцы все лето. В Омске бесплатно выступят звезды российской эстрады и соцсетей
13 июня, 08:45
Уже на следующей неделе. В омском парке пройдет бесплатный концерт певицы MIA BOYKA
13 июня, 06:17
В честь Дня России в Омске выступит группа «Белый орел»
7 июня, 08:59
Услышал весь район. На концерте в омском парке «Вокруг света» шумно отожгли звезды
2 июня, 06:14
Семьи в сборе. В парке «Вокруг света» соберутся родители двойняшек и тройняшек
1 июня, 06:25
На дне рождении парка «Вокруг света» выступят Юлианна Караулова и группа «Dabro»
15 мая, 13:28
Сломали букву. Вандалы испортили стелу «Привет, Омск» в Советском парке
Неизвестные сломали букву на стле в Советском парке, после инцидента омичей попросили бережнее относиться к имуществу.
29 марта, 11:21
В омских парках из-за трагедии в «Крокус сити холл» не будут работать аттракционы
23 марта, 05:23
Говорила намеками. Омичей удивила девушка на кабриолете в парке на проводах зимы
Горожане и гости Омска с масштабом отпраздновали наступление весны и проводили холодную пору.
18 марта, 10:22
Ждут весну. В омском парке «Вокруг света» остановили колесо обозрения из-за морозов
Представители развлекательной площадки пока не сообщили, когда карусель вновь заработает.
15 февраля, 08:55
Распродают бани и беседки. Омский этно-парк «Ферма» заявил о вынужденном закрытии
31 января, 12:39
2023
С диджеем и салютом. В парке «Вокруг света» состоится праздник в честь открытия катка
Всех желающих посетить развлекательную площадку будут ждать с пяти вечера.
15 декабря 2023, 11:11
Ресторан в виде самолета. Бизнесмен Закриев строит новую базу отдыха под Омском
1 декабря 2023, 12:56
Иллюминация в виде цветов. Омский парк «Вокруг света» поздравил учителей с праздником
6 октября 2023, 02:17
Преображение за 255 млн. В Омске завершилось благоустройство парка «Зеленый остров»
В течение трех лет здесь проводились работы по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
21 сентября 2023, 10:28

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