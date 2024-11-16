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Отключение отопления

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Ноябрь
Смертельная авария на трассе, спячка медведей и отключение отопления. Омск сегодня
16 ноября, 13:50
Октябрь
Жители пятиэтажки в Нефтяниках остались без воды и отопления из-за ремонта труб
19 октября, 10:40
Остановка поездов, внезапное отключение отопления и нападение с ножом. Омск сегодня
16 октября, 14:44
Без воды и тепла: омичи из «Входного» пожаловались на коммунальный кризис
14 октября, 12:06
Август
Где и когда отключат воду. Омичам рассказали, как посмотреть графики самостоятельно
26 августа, 05:07
Подготовка к отопительному сезону, пересадка деревьев и проблемный мост. Омск сегодня
20 августа, 14:38
Июль
Когда дадут воду и отопление? Омичам рассказали, где посмотреть эту информацию
31 июля, 02:43
Июнь
«Люди изнывают». Жители омского аварийного дома пожаловались на горячие батареи в +29
14 июня, 13:02
Апрель
Вопрос отопления, предательство Кравца и качество городской среды. Омск сегодня
2 апреля, 14:18
Ждем стабильного плюса. Когда в домах Омска отключат отопление в 2024 году
2 апреля, 04:44
Февраль
«Может, совесть проснется». Омские сельчане неделю живут без воды и отопления
29 февраля, 08:27
Пожар в монастыре, очередные проблемы с ТЭЦ и километровые пробки. Омск сегодня
22 февраля, 14:25
Омичей ждет очередное отключение воды. Рассказываем, когда и по каким адресам
О ремонтных работах на водопроводе в поселке Степной предупредили в пресс-службе омского водоканала.
14 февраля, 10:55
Январь
Председатель Госдумы призвал взять на контроль ситуацию с теплоснабжением в регионах
По словам Вячеслава Володина, этому вопросу необходим не только муниципальный и региональный контроль, но и парламентский.
16 января, 13:42
Никому нет дела. Жители дома в омских Нефтяниках пожаловались на условия проживания
2 января, 09:08
Декабрь 2023
Пришла пора. На ремонт омских ТЭЦ выделят еще 113 миллионов после множества аварий
28 декабря 2023, 09:13
Без сроков ремонта. Жители Чкаловского поселка вновь остались без отопления
25 декабря 2023, 11:35
«Нет сложностей». Губернатор Хоценко прокомментировал проблемы с отоплением в Омске
21 декабря 2023, 08:42
Владимир Шнипко рассказал, что сейчас происходит на ТЭЦ-5
20 декабря 2023, 14:43
Бесконечные проблемы с отоплением, антитоп больниц и домики для рыбаков. Омск сегодня
20 декабря 2023, 14:29

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