Проект за 6 млн. В одном из омских дворов появится детская площадка с подсветкой

Спортивно-игровая площадку обустроят рядом с домами № 16 и 16А к. 1 на Космическом проспекте, на ее постройку планируют потратить 6 миллионов рублей.