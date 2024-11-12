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Горки

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2024
Катаемся на санях и горках. С 15 декабря Дед Мороз ждет омичей в Большеречье
12 ноября, 07:36
Проект за 6 млн. В одном из омских дворов появится детская площадка с подсветкой
Спортивно-игровая площадку обустроят рядом с домами № 16 и 16А к. 1 на Космическом проспекте, на ее постройку планируют потратить 6 миллионов рублей.
10 апреля, 09:41
Без криков и улыбок. В Омске временно закрыли комплекс «Горки-Парк»
9 января, 09:56
Выбор места и техника безопасности. Омичам напомнили правила катания с горки
1 января, 06:28
2023
Зимние радости. В омском парке откроют три ледяные горки
Покататься на них можно бесплатно. Время работы — с 11:00 до 21:00.
11 декабря 2023, 02:40
Не Омском единым. В Калачинске за миллион сделают новогодний городок с драконом
27 ноября 2023, 03:49
2022
«Сюрприз удался». Полиция заинтересовалась платной горкой в омском Амуре-2
На зимнее сооружение пожаловались местные жители. Раньше развлечения были бесплатными.
25 декабря 2022, 08:26

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