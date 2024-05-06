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«Будем смотреть по погоде». Отопление в Омске хотят отключить 13 мая

6 мая 2024, 08:06
Фото: 1MI
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Стала известна предварительная дата отключения отопления в Омске

Ресурсоснабжающим организациям и управляющим компаниям поручили отработать организацию процесса отключения отопления.

Мэр Омска Сергей Шелест сегодня озвучил предварительную дату окончания отопительного сезона в городе. Отключить отопление планируют в следующий понедельник, 13 мая. Но ориентироваться все-таки собираются на погоду.

«Дал поручение своему первому заместителю Евгению Викторовичу Фомину и главам округов отработать с ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями организацию процесса», — отметил Шелест.

Выключать отопление будут сначала на промышленных предприятиях, затем в жилых домах и в последнюю очередь в соцучреждениях (детсадах, школах, больницах и поликлиниках). Перед этим мэр должен подписать соответствующее распоряжение.

Напомним, что в прошлом году отопительный сезон в Омске завершился 3 мая. А одно из самых поздних отключений было в 2018 году. Тогда тепло в домах официально начали отключать 21 мая.

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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Отопление#Отопительный сезон#Новости#Сергей Шелест#Тепло#Отключение отопления#Батареи
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