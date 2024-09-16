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Обрушение здания

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2024
Щуки-гиганты, Нефтяники без света и обрушение авариного дома. Омск сегодня
16 сентября, 15:21
Обрушение дома, экстренная посадка лайнера и квартира с винным погребом. Омск сегодня
9 августа, 14:39
Рухнувшая стена пивзавода, сироты без квартир и повышение цены проезда. Омск сегодня
19 июля, 14:09
Ремонта не было. В Омске обрушилась стена здания бывшего пивзавода на Волочаевской
19 июля, 04:49
Палатка-убийца, обрушение дома и задержание взрывателя банкоматов. Омск сегодня
29 апреля, 14:00
Валятся дома. В Омске разобрали все завалы на месте обрушившейся трехэтажки
Ближе к вечеру территория аварийного дома была полностью приведена в порядок.
29 апреля, 11:26
Остался вопрос. Снесут ли аварийную жилую трехэтажку в Омске после обрушения
Прокуратура уже включилась в дело и разбирается в деталях этого происшествия и незавершенного расселения.
29 апреля, 04:25
Разбирают завалы. Ночью в Омске обрушилась аварийная жилая трехэтажка
Мэр Сергей Шелест рассказал, были ли в этот момент в доме жильцы.
29 апреля, 03:59
Грохот кирпича среди ночи. На улице Лермонтова в Омске обрушилось одноэтажное здание
21 марта, 09:35
«Никому нет дела». Омская многоэтажка на Пригородной пошла многочисленными трещинами
12 февраля, 07:20
Шок. Причины неизвестны. На омском Левобережье обрушилась крыша в здании СТО
Место происшествия уже осмотрели, под завалами никого не нашли.
8 февраля, 11:38
2023
Срочно. В Астрахани обрушилась часть жилого дома
Под завалами могут находиться люди.
16 ноября 2023, 15:14
Мэрия пообещала отремонтировать потолок в доме на 3-й Чередовой после обрушения
16 августа 2023, 12:25
Аварийным не признавался. В Омске начали выяснять причины обрушения потолка в доме
Прокуратура Ленинского округа проводит проверку по факту обрушения потолочного перекрытия в квартире одноэтажного дома.
16 августа 2023, 09:09
Срочно. Во время урагана в Омске рухнуло деревянное здание склада в 17-м Военном городке
21 июня 2023, 12:18
Омская прокуратура начала проверку из-за разрушения балкона в жилом доме
Лоджия обвалилась на 7 этаже.
21 июня 2023, 02:22
Поваленные деревья, тайный хедлайнер Дня молодежи и летающие кирпичи. Омск сегодня
20 июня 2023, 14:48
Признают ли аварийным? В Омске проверяют дом, в котором рухнула крыша
Всего в здании 6 квартир: 2 приватизированные и 4 муниципальные.
7 апреля 2023, 05:35
В Новосибирске из-за взрыва газа обрушился подъезд пятиэтажки
На месте ЧП работают почти пятьсот спасателей и больше ста единиц техники.
9 февраля 2023, 04:16
2022
Обрушение пятиэтажки в Омске. Что известно спустя пять часов
Часть дома обвалилась еще в 16:30, но завалы разгребают до сих пор.
12 августа 2022, 15:26

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