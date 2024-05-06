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Обрушение потолка

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Март
Халатность. Омский следком возбудил уголовное дело после обрушения потолка в бараке
Жильцов дома на улице 1-й Учхозной должны были переселить из аварийной постройки еще несколько лет назад, недавно в одной из квартир обвалился потолок.
21 марта, 12:13
Обрушение потолка, проблемы с канализацией и пропавший домашний голубь. Омск сегодня
20 марта, 14:31
Омский следком начал проверку после обрушения потолка в бараке на улице Учхозной
20 марта, 09:44
В омском бараке на улице Учхозной обрушился потолок прямо в детской комнате
20 марта, 03:06
Рухнувший потолок, грязь вместо воды и собачьи поцелуи. Омск сегодня
15 марта, 14:30
Февраль
Шок. Причины неизвестны. На омском Левобережье обрушилась крыша в здании СТО
Место происшествия уже осмотрели, под завалами никого не нашли.
8 февраля, 11:38
Январь
Найдут причину. Прокуратура запустила проверку из-за обрушения потолка в новой школе
Подрядная организация уже восстановила потолок, но теперь нужно найти причину обрушения.
9 января, 06:19
Ноябрь 2023
Обрушение в омской высотке, гонконгский грипп и выгнанный на мороз ребенок
26 ноября 2023, 10:42
Падающая штукатурка, новая жизнь «Летура» и омские детдома. Омск сегодня
10 ноября 2023, 14:50
Август 2023
Мэрия пообещала отремонтировать потолок в доме на 3-й Чередовой после обрушения
16 августа 2023, 12:25
Аварийным не признавался. В Омске начали выяснять причины обрушения потолка в доме
Прокуратура Ленинского округа проводит проверку по факту обрушения потолочного перекрытия в квартире одноэтажного дома.
16 августа 2023, 09:09

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