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Погибший

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Ноябрь
В зоне СВО погиб выпускник омского колледжа культуры и искусств
Сергей Мещеряков отправился на спецоперацию добровольцем.
20 ноября, 13:20
Целеустремленный и трудолюбивый: на СВО погиб молодой парень из омского села Элита
4 ноября, 05:49
В Омской области водитель «семерки» насмерть сбил мужчину
2 ноября, 04:40
На СВО погиб многодетный отец из Омской области
1 ноября, 02:45
Октябрь
В Омской области 54-летний мужчина погиб под вагоном на железнодорожной станции
Трагический инцидент произошел на станции Комбинатская 27 октября.
28 октября, 09:32
Житель Азовского района Омской области погиб в зоне СВО
19 октября, 12:56
В зоне СВО погиб житель Тевризского района Омской области
Анатолий Лисной родился в поселке Утьма Тевризского района, его мобилизовали в 2022 году.
19 октября, 08:27
В зоне СВО погиб житель Москаленского района Омской области
14 октября, 13:25
В Усть-Ишимском районе Омской области простятся с погибшим бойцом СВО
Прощание пройдет в селе Никольск завтра в 13:00.
8 октября, 14:36
Потеря контроля: в результате аварии на трассе Омск-Черлак погиб 44-летний водитель
7 октября, 09:01
Трагическое утро: водитель погиб в аварии на трассе Омск–Тара
4 октября, 07:48
Несчастный случай на омской трассе: пассажир погиб после опрокидывания машины в кювет
3 октября, 12:40
Сентябрь
Первый снег, смертельный пожар и компот с червяком. Омск сегодня
25 сентября, 14:25
В зоне СВО погиб житель Тевризского района Омской области
Житель села в Тевризском районе Рафаэль Шихов погиб при выполнении задач СВО, сообщение о смерти мужчины появилось в группе сельского поселения.
21 сентября, 06:11
Трагедия в Таврическом. Мужчина погиб при установке газового котла
В Омской области 54-летний мужчина погиб от удара током во время установки газового котла в своей квартире. Следственный комитет приступил к расследованию.
16 сентября, 11:53
Жители района Омской области простились с односельчанином, погибшим в зоне СВО
15 сентября, 13:40
«Боль невозможно передать». В Омской области простились с тремя бойцами СВО
В Омском, Усть-Ишимском и Муромцевском районах области простились с бойцами, которые погибли на полях спецоперации.
13 сентября, 13:00
Август
Под Волгоградом взяли в заложники сотрудников ИК №19: что известно на данный момент
23 августа, 11:21
В спецоперации погиб контролер «Омсктрансмаша»
23 августа, 04:35
Награжден медалью Суворова. На СВО погиб 43-летний омич
20 августа, 09:25

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