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Парк Зеленый остров

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2024
Напрасно ждали. Омское кафе «Чайная юрта» на Зеленом острове объявило о закрытии
5 октября, 09:50
Запах гари в воздухе, нашествие звезд и подробности дела экс-министра. Омск сегодня
13 июня, 14:10
В честь Дня России в Омске выступит группа «Белый орел»
7 июня, 08:59
Продают с 2021 года. Китайский долгострой у омского парка снова выставили на торги
23 мая, 08:58
Угрозы нет. Омская мэрия прокомментировала подтопление парка «Зеленый остров»
15 мая, 10:49
Сломали букву. Вандалы испортили стелу «Привет, Омск» в Советском парке
Неизвестные сломали букву на стле в Советском парке, после инцидента омичей попросили бережнее относиться к имуществу.
29 марта, 11:21
В честь праздника. После 8 марта в Омске пройдет забег в купальниках
В мероприятии примут участие девушки из клуба закаливания и зимнего плавания.
5 марта, 11:38
Акваторию в омском парке «Зеленый остров» хотят на 20 лет отдать в частные руки
1 марта, 10:24
2023
Разрешат стройку. В Омске расширят «Зеленый остров» за счет сокращения зоны рекреации
4 декабря 2023, 06:38
Зажаты в угол. Омский этно-парк выселяют с «Зеленого острова» из-за проекта Закриева
1 декабря 2023, 13:02
Центр компетенций по вопросам городской среды перейдет под крыло Омской области
27 сентября 2023, 08:12
Снова парковка? Омичей заинтересовали экскаваторы у здания Сбербанка на Водниках
27 сентября 2023, 04:01
Преображение за 255 млн. В Омске завершилось благоустройство парка «Зеленый остров»
В течение трех лет здесь проводились работы по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
21 сентября 2023, 10:28
Провальные торги. В Омске не нашлось покупателя для долгостроя у «Зеленого острова»
18 сентября 2023, 05:58
Выборы, возвращение Боба Хартли и концессионер для «Зеленого острова». Омск сегодня
10 сентября 2023, 15:11
Парк «Зеленый остров» в Омске планируют передать в концессию частному бизнесу
10 сентября 2023, 03:48
Остались мелочи. В Омске благоустройство «Зеленого острова» закончат до конца лета
Скоро на аллее в парке появятся урны и скамейки.
4 августа 2023, 03:52
Пятничной ночью омичам дадут покататься на аттракционах парка «Вокруг света»
Парк развлечений на «Зеленом острове» будет работать в ночь с 28 на 29 июля.
26 июля 2023, 13:45
«Он не в тренде, он в истории». В Омске пройдет вечер памяти Юрия Шатунова
23 июня 2023, 06:17
В Омске благоустройство парка «Зеленый остров» завершат до конца этого лета
По словам чиновников, в парке не хватает только малых архитектурных форм.
7 июня 2023, 08:47

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