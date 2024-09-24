gorod55.ru
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Сентябрь
Становится все теплее. Еще в 25 районах Омской области включили отопление
24 сентября, 12:28
Начало отопительного сезона, задержки самолетов и поджог вертолета. Омск сегодня
23 сентября, 15:03
Апрель
Вопрос отопления, предательство Кравца и качество городской среды. Омск сегодня
2 апреля, 14:18
Ждем стабильного плюса. Когда в домах Омска отключат отопление в 2024 году
2 апреля, 04:44
Февраль
Пожар в монастыре, очередные проблемы с ТЭЦ и километровые пробки. Омск сегодня
22 февраля, 14:25
Январь
Никому нет дела. Жители дома в омских Нефтяниках пожаловались на условия проживания
2 января, 09:08
Декабрь 2023
Стало известно, когда омичи получат перерасчет за отопление из-за поломок на ТЭЦ
27 декабря 2023, 12:38
Бесконечные проблемы с отоплением, антитоп больниц и домики для рыбаков. Омск сегодня
20 декабря 2023, 14:29
Омичи рассказали, что в домах холодно даже после новости об исправной работе ТЭЦ-5
20 декабря 2023, 13:33
Расстрел животных, замерзшее общежитие и возвращение детей. Четверг вне прямой линии
14 декабря 2023, 14:54
Очередная поломка, дорогие яйца и пылающие автомобили. Омск сегодня
12 декабря 2023, 13:53
«Не хотелось бы повторения всем известной ситуации»: мэр Омска об аварии на ТЭЦ-3
Котел вышел из строя вечером 11 декабря, в Нефтяниках и на Левобережье снизили параметры отопления.
12 декабря 2023, 07:29
Ледяной ад дошел до Нефтяников. На омской ТЭЦ-3 в 30-градусный мороз сломался котел
12 декабря 2023, 04:32
«Ужас». Омичи продолжают жаловаться на отсутствие тепла после включения котла на ТЭЦ
11 декабря 2023, 09:14
Отсутствие отопления, взрыв на заправке и подрыв поезда. Омск сегодня
9 декабря 2023, 13:45
Омичи массово пожаловались министру энергетики на до сих пор отсутствующее отопление
9 декабря 2023, 08:14
Новогодняя магнитная буря, фонтан из кипятка и отключение газа. Омск сегодня
8 декабря 2023, 14:16
Кипяток на три этажа. В Омске прорвало батарею в многоэтажке Амура-2
8 декабря 2023, 08:24
«Замерзаем!»: омичи так и не смогли дождаться отопления, несмотря на обещания ТГК-11
8 декабря 2023, 08:05
Пропавшее отопление, проверка на безопасность и ДТП из-за ковида. Омск сегодня
7 декабря 2023, 15:49

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