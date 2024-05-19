ЧС федерального уровня, громкие отставки и беды экологии. Главные темы недели

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Ситуация с паводком перешла все границы: Правительство Омской области ввело в регионе режим ЧС федерального уровня — а это значит, что стихия уже нанесла весомый урон экономике и людям, ведь минимальная «планка» для введения самого высокого уровня реагирования равна как минимум 500 пострадавшим гражданам и — половине миллиарда рублей ущерба.
К тому же, проблема паводка очень разносторонняя и требует принятия мер в совершенно неожиданных сферах жизни общества: например, в понедельник стало известно о досрочном завершении процесса обучения в школах, попавших в зону подтопления. Но, как рассказали в региональном Минобре, на качестве знаний это не должно сказаться — программу особым образом скорректируют: выпускников ждет «дистант», а все остальные классы наверстают упущенное в новом учебном году.
Вместе с тем, жители Усть-Ишима совершили крестный ход с молитвами о «сохранении от наводнения» — и даже здесь вода внесла свои коррективы: крестоходцы перемещались на лодках, предоставленных МЧС.
Более того — к ситуации с паводком подключились и следователи: возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» в отношении сотрудников администрации Усть-Ишимского района. Все подробности, конечно, неизвестны, но следствие подозревает чиновников в непринятии своевременных мер, которые могли бы предупредить паводок.
14 мая в Усть-Ишиме окончательно перекрыли движение транспорта — слишком опасная ситуация: к тому моменту воды Иртыша поднялись до отметки в 926 см, поэтому доступ в поселок был разрешен только для спецтехники и машин, развозящих продовольствие. А на выезд из поселка устремилась целая вереница пассажирских автобусов — людей начали переправлять в другие районы Омской области.
Тем временем вода начала проверять на прочность насыпную «оборону» Тевриза — дамбу, защищающую село Кузнецово. Для того чтобы поддерживать насыпь в необходимом состоянии, администрация Тевризского района заключила контракты с подрядчиками на общую сумму в 629 640 рублей — именно столько стоит подвоз грунта и отсыпка дамбы сроком на 12 дней (с 8 по 20 мая).
Возвращаясь к ситуации в Усть-Ишиме, 15 мая состоялась эвакуация и четырехлапых «жителей» поселка: в терпящий бедствие райцентр прибыли волонтеры со специальной фирмой, занимающейся отловом и содержанием животных. Конечно, в пункты временного размещения можно забрать с собой и питомцев, но проконтролировать ситуацию все-таки стоило — теперь найденных на затопленных подворьях собак и кошек перевезут в Черлак, где они будут в течении месяца ждать нормализации паводковой ситуации.
Кстати, говоря о ПВР, то контроль за условиями размещения в них осуществляет Прокуратура: всем районным прокурорам поручили повторно проверить условия жизни эвакуированных людей — вплоть до условий обучения детей, вынужденных постигать науку вдали от дома.
А прогнозы, тем временем, становились все страшнее: по данным Минцифры, если вода поднимется до уровня в 100 сантиметров, то «сухих» мест попросту не останется. Компьютерной модели вторили и специалисты гидрометцентра — по состоянию на 14 мая вода должна была повышать свой уровень (позже этот прогноз подтвердился).
Но, были и хорошие новости — безопасное и бесперебойное электроснабжение района удалось сохранить. Как сообщил Владимир Шнипко, Министр энергетики и ЖКХ Омской области, это заслуга неравнодушных жителей, сотрудников МЧС и энергетиков, перетаскавших около 200 тонн грунта для укрепления насыпи. От последней, кстати, буквально зависит работа подстанции — объект окружен водой.
Ну, а на помощь работающим в зоне подтопления людям пришли даже в «Роскосмосе»: снимки обстановки на севере Омской области появились в социальных сетях корпорации. «Автор» фото, показывающих весь масштаб произошедшей беды — спутник «Канопус-В».
15 мая жители Тевриза сообщили о подъеме воды: из-за этого жители двух улиц в рабочем поселке поспешили покинуть свои дома — так на паводке сказались «дополнительные» 6 сантиметров уровня воды, появившиеся за сутки. Более того — из-за этого угроза подтопления нависла и над более чем 50 подворьях на улицах Луговая, Игнащенко и Среднелуговая.
На следующий день, 16 мая, стало известно о прибытии в Омскую область Александра Куренкова — главы МЧС России. Как рассказал в своем Telegram-канале Виталий Хоценко, он, Александр Куренков и Ирек Файзуллин работают на территории затопленного Усть-Ишимского района — в тот день федеральные чиновники оценили оперативную обстановку и проверили жителей в пунктах временного размещения.
И уже 17 мая по всей территории Омской области был введен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба — а значит, для преодоления паводка необходима помощь федерального финансирования. Благодаря введению нового уровня реагирования на проблему, все пострадавшие могут получить выплаты и помощь от государства. Однако статус ЧС может накладывать на граждан и определенные ограничения: например, перевод на другую работу или досрочное прекращение трудового договора, если того требует ситуация.
Кроме того, в зоне паводка люди серьезно рискуют подорвать и собственное здоровье — как рассказали в Роспотребнадзоре, в это время многократно увеличивается риск возникновения инфекционных заболеваний: например, дизентерии и гепатита А. Медработники, работающие на затопленных территориях, продолжают работать над сохранением здоровья людей: вакцины от шигеллеза и гепатита уже получили больше двух тысяч человек.
Борьба с большой водой продолжается — и уже появляются первые прогнозы завершения бедствия. Как рассказал глава регионального МЧС, Владислав Колодинский, паводок может затянуться до середины июня.
Неделя началась с новости о смене должности, занимаемой Сергеем Шойгу — бывший глава Минобороны был назначен секретарем Совета безопасности Российской Федерации. До него эту должность занимал Николай Патрушев.
Кое-какие «перестановки» произошли и в Омской области: депутата Совета Знаменского сельского поселения Владимира Голубовича, по настоянию Прокуратуры, лишил депутатского мандата — мужчина не предоставил сведения о своих доходах и имуществе в установленный срок, что является грубым нарушением антикоррупционного законодательства.
Кроме того, произошли изменения и в Омском городском Совете — от своих полномочий отказалась Ирина Ковалева. Как сообщается, причиной для этого послужили «личные мотивы», а вопрос сложения полномочий депутаты рассмотрели на заседании 15 мая.
К слову, в этот же день свою должность потерял и Степан Огорелков, скандально «прославившийся» своими высказываниями о жителях Усть-Ишимского района: мужчина осудил решение местных жителей создать и подписать петицию с просьбой найти и наказать виновных в потопе на севере области.
Как оказалось, в апреле «чище» всего в Омске оказался воздух в Советском АО — там специалисты зафиксировали самое меньшее количество примесей. А вот жители остальных округов вынуждены были дышать сероводородом — его значения были выше предельно допустимых концентраций.
Но, кроме того, в Омске сильно страдают и природные «фильтры» для воздуха: 16 мая жители поселка Светлый пожаловались на систематическое уничтожение березовой рощи. По их словам, причастны к этому жители частного сектора, примыкающего к роще. В мэрии пообещали разобраться в ситуации.
Кроме того, в Горьковском районе появилась угроза жизни и здоровью людей: как сообщили в прокуратуре, питьевая вода в Горьковском поселке не соответствовала санитарно-эпидемиологическим нормам. Поэтому местное самоуправление и предприятие «Тепловодоканал» в судебном порядке обязали установить новые очистные сооружения и обеспечить жителей нормальной водой.