ЧС федерального уровня, громкие отставки и беды экологии. Главные темы недели

К тому же, проблема паводка очень разносторонняя и требует принятия мер в совершенно неожиданных сферах жизни общества: например, в понедельник стало известно о досрочном завершении процесса обучения в школах, попавших в зону подтопления. Но, как рассказали в региональном Минобре, на качестве знаний это не должно сказаться — программу особым образом скорректируют: выпускников ждет «дистант», а все остальные классы наверстают упущенное в новом учебном году.