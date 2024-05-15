Спутник заснял затопленный север Омской области из космоса

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
В социальных сетях Роскосмоса появилась фотография со спутника «Канопус-В», на которой запечатлена паводковая ситуации на севере Омской области. Снимок сделан 10 мая, на нем видно несколько затопленных населенных пунктов.
«В ночь с 7 на 8 мая в Усть-Ишимском районе из-за поднявшегося уровня воды в реке Иртыш прорвалась насыпная дамба. В зоне затопления оказались населенные пункты: Ашеваны, Колпаково, Малая Игиза, Тюрметяки, Эбаргуль, Атеринки, Большая Тебендя, Слободчики, Усть-Ишим», — отметили в государственной корпорации.
Уровень воды в Иртыше продолжает подниматься, сейчас он составляет 935 см. Ранее Город55 публиковал прогноз регионального Минцифры, который иллюстрирует затопление Усть-Ишима для уровней воды в 950, 970 и 1000 см.