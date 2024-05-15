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Posted Сегодня, 09:54

Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 10:48

Updated Сегодня, 10:48

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Спутник заснял затопленный север Омской области из космоса

15 мая 2024, 09:54
Фото: Изображение Midjourney
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Спутник заснял паводок на севере Омской области

Спутник «Канопус-В» сделал снимок, на котором запечатлена паводковая ситуация в Омской области, фото опубликовал Роскосмос.

В социальных сетях Роскосмоса появилась фотография со спутника «Канопус-В», на которой запечатлена паводковая ситуации на севере Омской области. Снимок сделан 10 мая, на нем видно несколько затопленных населенных пунктов.

«В ночь с 7 на 8 мая в Усть-Ишимском районе из-за поднявшегося уровня воды в реке Иртыш прорвалась насыпная дамба. В зоне затопления оказались населенные пункты: Ашеваны, Колпаково, Малая Игиза, Тюрметяки, Эбаргуль, Атеринки, Большая Тебендя, Слободчики, Усть-Ишим», — отметили в государственной корпорации.
Фото: Роскосмос

Уровень воды в Иртыше продолжает подниматься, сейчас он составляет 935 см. Ранее Город55 публиковал прогноз регионального Минцифры, который иллюстрирует затопление Усть-Ишима для уровней воды в 950, 970 и 1000 см.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Паводок#Новости#Режим ЧС#Чс#Чрезвычайная ситуация#Усть-Ишим#Затопления#Подтопление#Затопление#Чрезвычайные ситуации#Паводковая ситуация#Затопление Усть-Ишима
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