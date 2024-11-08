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Экология

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Ноябрь
Сосны под угрозой: омичи борются за спасение реликтовых деревьев
8 ноября, 07:38
Октябрь
Уголь или газ: омичи высказались о проблеме топлива для городских ТЭЦ
30 октября, 04:56
Зеленый оазис с кинотеатром: как в Омске благоустроят дендросад имени Гензе
30 октября, 03:50
До 31 октября омичи могут подать заявки на грантовый конкурс ОНПЗ
29 октября, 10:00
Поселения Омского района подвели октябрьские итоги в работе с детьми и молодежью
26 октября, 07:00
Омские школьники приняли участие в творческой акции в «Птичьей гавани»
24 октября, 06:03
На этот раз замена. В Омской крепости установят 15-метровую искусственную елку
23 октября, 04:35
Городская застройка, скачки цен и «черное небо». Главные темы недели
20 октября, 10:17
«Головная боль уже норма»: Омск сравнили с городом-призраком из-за «черного неба»
18 октября, 10:54
Омский НПЗ оказал грантовую поддержку экологическому проекту переработки вторсырья
15 октября, 10:10
Объемы переработки нефти Омского НПЗ возросли на 4%
11 октября, 08:54
Повышение ставок. Как наращивание золоотвала скажется на жителях омского пригорода
7 октября, 09:50
Загерметизировали мусор. В Омске рекультивировали свалку в Нефтяниках
4 октября, 06:28
Школьники против транспорта: в Омске подростки сбросили электросамокаты в Иртыш
3 октября, 09:02
В Омской области появится новый мусорный полигон за 9 миллиардов рублей
Заявки на участие в конкурсе принимают с 7 октября по 18 ноября.
3 октября, 06:23
«Есть над чем поработать». Омск улучшил свои позиции в экорейтинге регионов России
1 октября, 09:47
Ртуть и марганец. Омский Иртыш наполнен опасными ядовитыми веществами
Пробы взяли не только в городе, но и в отдаленных районах региона.
1 октября, 03:17
Сентябрь
Волонтеры ОНПЗ вместе со студентами создали новый сквер у ОмГТУ
30 сентября, 10:05
С зарядками для электромобилей. В Омске на Кемеровской построят новую 13-этажку
27 сентября, 06:41
В Заксобрании рассмотрели закон о штрафах за перегороженные проезды к мусорным бакам
26 сентября, 08:25

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