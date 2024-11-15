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Воздух

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Ноябрь
«Дыши и задыхайся»: омичам рассказали о состоянии воздуха в городе
15 ноября, 02:43
Октябрь
Облака и ветер: какая погода ждет омичей в ближайшие дни
Согласно прогнозу, омичи столкнутся с дождливой погодой и переменной облачностью.
23 октября, 09:30
«Головная боль уже норма»: Омск сравнили с городом-призраком из-за «черного неба»
18 октября, 10:54
Омск задыхается от едкого смога: кому опасно дышать таким воздухом
18 октября, 07:59
Дожди, ветер и похолодание. К Омску движется скандинавский антициклон
8 октября, 02:49
Грязный воздух, новый тренер «Авангарда» и опасные водители. Омск сегодня
3 октября, 15:26
Сентябрь
Запахи гари и дыма: в Омске объявили режим неблагоприятных метеоусловий
20 сентября, 02:28
На эко-саммите «Сибирская перспектива» назвали причину «отравления» воздуха в Омске
14 сентября, 07:49
Снова лето? В Омскую область на неделю вернется мощное потепление и солнце
5 сентября, 06:43
Отключение телевидения, качество воздуха и хоккейный ажиотаж. Омск сегодня
2 сентября, 14:30
Всю ночь «воняет». Омичи пожаловались на ядовитый химозный запах
2 сентября, 05:39
Август
Перешагнули ПДК в разы. В Омске обнаружили превышение концентраций опасных веществ
30 августа, 11:15
Омский Роспотребнадзор оценит чистоту воздуха после возгорания на ОНПЗ
26 августа, 11:36
Непрекращающиеся дожди. На Омскую область обрушился мощнейший в России циклон
15 августа, 16:31
ЗОЖ — это не скучно. В Омске состоялся пятый «Штормфест» — фестиваль спорта и веселья
12 августа, 10:05
Воздух в Нефтяниках проверили на вредные вещества после возгорания на нефтезаводе
2 августа, 05:59
Июль
Второй день подряд. Омичей предупредили о введении режима «черного неба»
10 июля, 02:59
«Экология, прощай». В Омске объявили режим «черного неба»
9 июля, 02:58
Задержите дыхание. В Омске объявили режим «черного неба» до завтрашнего утра
Метеорологи рассказали, когда воздух станет более безопасным в областном центре, но это будет уже на следующий день.
4 июля, 15:58
Июнь
От +25 градусов. Омичам объяснили, когда должны включаться кондиционеры в автобусах
25 июня, 07:39

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