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Вакцины

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2024
«Хочется защитить детей»: омичи пожаловались на отсутствие вакцины от ветрянки
13 декабря, 13:14
ЧС федерального уровня, громкие отставки и беды экологии. Главные темы недели
19 мая, 10:00
«А если эпидемия?»: в омских поликлиниках закончилась вакцина против кори
10 января, 06:00
2023
В поликлиники Омской области поступила вакцина от коронавируса
Минздрав закупил для региона 7 500 доз вакцины, иммунизация пациентов проводится бесплатно.
28 сентября 2023, 12:46

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