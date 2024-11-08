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Пострадавшие

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Ноябрь
Незапланированная остановка: на омской трассе перевернулась маршрутка с пассажирами
8 ноября, 07:10
В Омске поздно вечером вспыхнул частный дом и хозпостройки
1 ноября, 04:19
Октябрь
Пострадали трое. На трассе «Тюмень-Омск» произошло жуткое массовое ДТП
24 октября, 10:42
«Избил мужа и разбил машину». Нашлись новые пострадавшие от рук омского подростка
21 октября, 07:51
В Омске автобус сбил пенсионерку и ребенка на пешеходном переходе
68-летняя женщина 9-летняя девочка переходили дорогу на «зеленый» свет.
18 октября, 13:40
«Лоб в лоб»: в Азовском районе Омской области произошло жесткое ДТП с пострадавшими
14 октября, 05:46
Сентябрь
Появились кадры с места взрыва в квартире с самогонным аппаратом в омских Нефтяниках
27 сентября, 07:50
В Челябинске школьник напал с молотком на детей: что известно на данный момент
16 сентября, 09:10
В массовом ДТП с участием «маршрутки» и двух «легковушек» пострадала 6-летняя омичка
15 сентября, 08:37
Крупный пожар на «Омсктрансмаше». Что известно к этому часу
12 сентября, 07:58
Пожар в доме-интернате Омска: МЧС России инициирует расследование
12 сентября, 06:14
В Омске на Пушкинском тракте произошло жесткое ДТП: пострадал младенец
10 сентября, 08:54
Август
Один сотрудник Омского НПЗ погиб после пожара на предприятии
26 августа, 15:32
Прилет стрижей, пытки задержанных и возгорание на ОНПЗ. Омск сегодня
26 августа, 14:32
В МЧС сообщили о локализации возгорания на омском нефтеперерабатывающем заводе
26 августа, 13:42
Количество пострадавших при возгорании на омском НПЗ увеличилось до семи человек
26 августа, 13:09
Срочно. Следком возбудил уголовное дело из-за возгорания на омском НПЗ
26 августа, 12:26
Омский Роспотребнадзор оценит чистоту воздуха после возгорания на ОНПЗ
26 августа, 11:36
Пострадавших во время пожара на омском нефтезаводе везут в БСМП-1
26 августа, 11:16
Под Волгоградом взяли в заложники сотрудников ИК №19: что известно на данный момент
23 августа, 11:21

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