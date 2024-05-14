Иртыш достиг 926 см. Из-за паводка в Усть-Ишимском районе ограничили движение

Ранее Город55 рассказывал, что в Усть-Ишимском районе больше 396 домов оказались затоплены. Общее число эвакуированных превысило 400 человек. Из-за паводка местных жителей было решено перевозить в соседние районы с менее опасной паводковой ситуацией. Пункты временного размещения подготовили в Таре, Тевризе, Муромцево и Знаменке. Администрация района потратила на борьбу с паводком 2,682 млн рублей.