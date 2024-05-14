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иллюстрация

Иртыш достиг 926 см. Из-за паводка в Усть-Ишимском районе ограничили движение

14 мая 2024, 02:57
Фото: Город55
иллюстрация

Из-за паводка в Усть-Ишимском районе ввели запрет на въезд для гражданских машин

По последним данным, утром уровень воды в Иртыше возле Усть-Ишима достиг отметки 926 сантиметров. За сутки уровень воды поднялся на 15 сантиметров. Теперь въезд в Усть-Ишим разрешен только для специального транспорта и машин с продовольствием.

Согласно последним данным, утром уровень воды в Иртыше вблизи села Усть-Ишим достиг отметки 926 сантиметров (прирост составил 15 сантиметров за сутки). Местных жителей просят не передвигаться ночью даже в районном центре.

Начиная с 14 мая от с/к «Таежный» будут отправляться автобусы в близлежащие районы и Омск. Отправление запланировано на 9 часов утра.

В своих соцсетях вице-губернатор Алексей Ромахин сообщил об ограничении въезда в Усть-Ишим для гражданского транспорта. С сегодняшнего дня въезд разрешен только для специального транспорта и машин с продовольствием. Отметим, что ситуацию осложнил вчерашний дождь.

Чуть позже в своем телеграм-канале Виталий Хоценко прокомментировал текущую ситуацию.

«Ситуация с весенним паводком остается сложной. Уровень воды в Иртыше за прошедшие 12 часов поднялся еще на 7 см. Продолжаем эвакуировать жителей Усть-Ишимского района в безопасные места», — написал Хоценко.

Ранее Город55 рассказывал, что в Усть-Ишимском районе больше 396 домов оказались затоплены. Общее число эвакуированных превысило 400 человек. Из-за паводка местных жителей было решено перевозить в соседние районы с менее опасной паводковой ситуацией. Пункты временного размещения подготовили в Таре, Тевризе, Муромцево и Знаменке. Администрация района потратила на борьбу с паводком 2,682 млн рублей.

Тысячи мешков и катера. В Усть-Ишиме на борьбу с паводком потратили 2,7 млн рублей
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