Иртыш достиг 926 см. Из-за паводка в Усть-Ишимском районе ограничили движение

Posted Сегодня, 02:57
Published Сегодня, 02:57
Modified Сегодня, 04:41
Updated Сегодня, 04:41
Согласно последним данным, утром уровень воды в Иртыше вблизи села Усть-Ишим достиг отметки 926 сантиметров (прирост составил 15 сантиметров за сутки). Местных жителей просят не передвигаться ночью даже в районном центре.
Начиная с 14 мая от с/к «Таежный» будут отправляться автобусы в близлежащие районы и Омск. Отправление запланировано на 9 часов утра.
В своих соцсетях вице-губернатор Алексей Ромахин сообщил об ограничении въезда в Усть-Ишим для гражданского транспорта. С сегодняшнего дня въезд разрешен только для специального транспорта и машин с продовольствием. Отметим, что ситуацию осложнил вчерашний дождь.
Чуть позже в своем телеграм-канале Виталий Хоценко прокомментировал текущую ситуацию.
«Ситуация с весенним паводком остается сложной. Уровень воды в Иртыше за прошедшие 12 часов поднялся еще на 7 см. Продолжаем эвакуировать жителей Усть-Ишимского района в безопасные места», — написал Хоценко.
Ранее Город55 рассказывал, что в Усть-Ишимском районе больше 396 домов оказались затоплены. Общее число эвакуированных превысило 400 человек. Из-за паводка местных жителей было решено перевозить в соседние районы с менее опасной паводковой ситуацией. Пункты временного размещения подготовили в Таре, Тевризе, Муромцево и Знаменке. Администрация района потратила на борьбу с паводком 2,682 млн рублей.